Україна отримає доступ до AI Mode в Google Пошуку – як працюватиме ця функція?

Google розширює AI Mode

Google розширила доступ до AI Mode в пошуку, і тепер ця функція буде доступна у понад 180 країнах, серед яких є й Україна. Також компанія додає до цієї функції нові агентні та персоналізовані можливості.

Досі ШІ-режим був доступний лише користувачам у США, Великій Британії та Індії, повідомляє Цензор.НЕТ.

AI Mode - це режим пошуку з використанням генеративного штучного інтелекту. Він формує узагальнені відповіді на складні запити, підбирає дані з різних джерел і може діяти як інтерактивний помічник, виконуючи частину дій замість користувача.

Ще одна нова опція - можливість ділитися результатами ШІ-пошуку з іншими користувачами. Це дозволяє підключати друзів або колег до вже створеної ШІ-сесії.

Зараз функція доступна лише у США для підписників Google AI Ultra, але розширення на інші країни вже розпочалося.

+4
При тому, що фактичними творцями ШІ (кодерами) є індуси на аутсорсі.
22.08.2025 17:10 Відповісти
+2
ШІ - це прямий шлях до остаточної ТУ(пості).
22.08.2025 16:18 Відповісти
+2
Гугл перетворився на лайно.... Нічого не можливо знайти, одна цензура...😡
22.08.2025 16:43 Відповісти
ШІ - це прямий шлях до остаточної ТУ(пості).
22.08.2025 16:18 Відповісти
Мені подобається
22.08.2025 16:20 Відповісти
ШІ нав'язує свою точку зору і відучує людей думати. Бачу по *молодим* на виробництві.
22.08.2025 16:59 Відповісти
приблизно 75% людей і так не думають. але з ШІ вони будуть робити набагато менше помилок
22.08.2025 17:39 Відповісти
Тому що люди не розуміють, що так зване "ШІ" це далеко не ШІ, а звичайна нейронна мережа яка за допомогою математичних формул та великій кількості даних які були написані людьми.
Якщо так і продовжиться (а воно так і буде поки квантові компʼютери не вийдуть на рівень споживача), то через кілька років нас чекає інформаційний крах. Постраждають і галузі як от ІТ, тому що код написаний нейронкою це поки що треш, і змін на краще поки що не видно
22.08.2025 17:27 Відповісти
код написаний нейронкою це поки що треш - ні, неправда. нормально він код пише, але треба перевіряти. звісно що, якщо ви захочете щоб він вам 10000 строчок кода написав, то воно не запрацює, а якщо по маленьким частинкам - то норм.
22.08.2025 17:42 Відповісти
Та не норм. Той же copilot, tabnine інколи не розуміють контекст задачі, не кажучи вже про загальний контекст проєкту. Cursor туди ж, інколи може запросто видалити шматок працюючого коду.
22.08.2025 17:45 Відповісти

тому треба перевіряти. але ж прискорює розробку в 3 рази приблизно, як не крути.
22.08.2025 17:47 Відповісти
Все таки, судячи з хайпу вайбкодингу, програмісти нікуди не дінуться) Бо потім комусь треба буде виправляти те, що написано аішкою недосвідченими програмістами.
22.08.2025 17:50 Відповісти
ага, так і є. особливо бекенд.
22.08.2025 17:53 Відповісти
у мене працює ,на запит по електронному компоненту видає зверху пошуку детальний опис
22.08.2025 16:19 Відповісти
Досі ШІ-режим https://techcrunch.com/2025/08/21/googles-ai-mode-expands-globally-adds-new-agentic-features/ був доступний лише користувачам у США, Великій Британії та Індії

Це як в задачкі на логіку. Викресліть зайве. При чому тут Індія?
22.08.2025 16:42 Відповісти
При тому, що фактичними творцями ШІ (кодерами) є індуси на аутсорсі.
22.08.2025 17:10 Відповісти
Гугл перетворився на лайно.... Нічого не можливо знайти, одна цензура...😡
22.08.2025 16:43 Відповісти
саме так. платиш бабоси, тоді маєш результати у видачі
22.08.2025 16:55 Відповісти
А що ви хотіли. Утримування серверів, зарплати працівникам. Підтримка розробки різних сервісів по типу андроїда чи фінансування лінукса. Цілком логічно, що реклама один зі способів заробітку.
22.08.2025 17:18 Відповісти
якщо це такий ШІ помічник як у водафон - то накуй воно нада
22.08.2025 16:54 Відповісти
Для того, щоб успішно використовувати ШІ, необхідно мати свій!
22.08.2025 17:06 Відповісти
Звісно треба. Анекдот про "недостатньо чітко сформульований запит" до Золотої Рибки всі пам'ятають.
22.08.2025 17:16 Відповісти
Угу, адже кожен може придбати собі комп/ноут з двома відеокартами на 24гб памʼяті щоб запустити нейронку зі 100+ млрд параметрами. І треба його ще донавчати постійно)
22.08.2025 17:20 Відповісти
Автор пише про свій власний інтелект ,а не свій штучний.
22.08.2025 19:09 Відповісти
 
 