Україна отримає доступ до AI Mode в Google Пошуку – як працюватиме ця функція?
Google розширила доступ до AI Mode в пошуку, і тепер ця функція буде доступна у понад 180 країнах, серед яких є й Україна. Також компанія додає до цієї функції нові агентні та персоналізовані можливості.
Досі ШІ-режим був доступний лише користувачам у США, Великій Британії та Індії, повідомляє Цензор.НЕТ.
AI Mode - це режим пошуку з використанням генеративного штучного інтелекту. Він формує узагальнені відповіді на складні запити, підбирає дані з різних джерел і може діяти як інтерактивний помічник, виконуючи частину дій замість користувача.
Ще одна нова опція - можливість ділитися результатами ШІ-пошуку з іншими користувачами. Це дозволяє підключати друзів або колег до вже створеної ШІ-сесії.
Зараз функція доступна лише у США для підписників Google AI Ultra, але розширення на інші країни вже розпочалося.
Якщо так і продовжиться (а воно так і буде поки квантові компʼютери не вийдуть на рівень споживача), то через кілька років нас чекає інформаційний крах. Постраждають і галузі як от ІТ, тому що код написаний нейронкою це поки що треш, і змін на краще поки що не видно
тому треба перевіряти. але ж прискорює розробку в 3 рази приблизно, як не крути.
Це як в задачкі на логіку. Викресліть зайве. При чому тут Індія?