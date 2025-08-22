Україна отримає доступ до AI Mode в Google Пошуку – як працюватиме ця функція?

Google розширила доступ до AI Mode в пошуку, і тепер ця функція буде доступна у понад 180 країнах, серед яких є й Україна. Також компанія додає до цієї функції нові агентні та персоналізовані можливості.

Досі ШІ-режим був доступний лише користувачам у США, Великій Британії та Індії, повідомляє Цензор.НЕТ.

AI Mode - це режим пошуку з використанням генеративного штучного інтелекту. Він формує узагальнені відповіді на складні запити, підбирає дані з різних джерел і може діяти як інтерактивний помічник, виконуючи частину дій замість користувача.

Ще одна нова опція - можливість ділитися результатами ШІ-пошуку з іншими користувачами. Це дозволяє підключати друзів або колег до вже створеної ШІ-сесії.

Зараз функція доступна лише у США для підписників Google AI Ultra, але розширення на інші країни вже розпочалося.

