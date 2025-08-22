Украина получит доступ к AI Mode в Google Поиске - как будет работать эта функция?

Google расширила доступ к AI Mode в поиске, и теперь эта функция будет доступна в более чем 180 странах, среди которых есть и Украина. Также компания добавляет к этой функции новые агентские и персонализированные возможности.

До сих пор ИИ-режим был доступен только пользователям в США, Великобритании и Индии, сообщает Цензор.НЕТ.

AI Mode - это режим поиска с использованием генеративного искусственного интеллекта. Он формирует обобщенные ответы на сложные запросы, подбирает данные из разных источников и может действовать как интерактивный помощник, выполняя часть действий вместо пользователя.

Еще одна новая опция - возможность делиться результатами ИИ-поиска с другими пользователями. Это позволяет подключать друзей или коллег к уже созданной ИИ-сессии.

В данное время функция доступна только в США для подписчиков Google AI Ultra, но расширение на другие страны уже началось.

