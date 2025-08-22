РУС
Украина получит доступ к AI Mode в Google Поиске - как будет работать эта функция?

Google расширяет AI Mode

Google расширила доступ к AI Mode в поиске, и теперь эта функция будет доступна в более чем 180 странах, среди которых есть и Украина. Также компания добавляет к этой функции новые агентские и персонализированные возможности.

До сих пор ИИ-режим был доступен только пользователям в США, Великобритании и Индии, сообщает Цензор.НЕТ.

AI Mode - это режим поиска с использованием генеративного искусственного интеллекта. Он формирует обобщенные ответы на сложные запросы, подбирает данные из разных источников и может действовать как интерактивный помощник, выполняя часть действий вместо пользователя.

Еще одна новая опция - возможность делиться результатами ИИ-поиска с другими пользователями. Это позволяет подключать друзей или коллег к уже созданной ИИ-сессии.

В данное время функция доступна только в США для подписчиков Google AI Ultra, но расширение на другие страны уже началось.

Топ комментарии
+4
При тому, що фактичними творцями ШІ (кодерами) є індуси на аутсорсі.
22.08.2025 17:10
22.08.2025 17:10 Ответить
+2
ШІ - це прямий шлях до остаточної ТУ(пості).
22.08.2025 16:18
22.08.2025 16:18 Ответить
+2
Гугл перетворився на лайно.... Нічого не можливо знайти, одна цензура...😡
22.08.2025 16:43
22.08.2025 16:43 Ответить
Мені подобається
22.08.2025 16:20
22.08.2025 16:20 Ответить
ШІ нав'язує свою точку зору і відучує людей думати. Бачу по *молодим* на виробництві.
22.08.2025 16:59
22.08.2025 16:59 Ответить
приблизно 75% людей і так не думають. але з ШІ вони будуть робити набагато менше помилок
22.08.2025 17:39
22.08.2025 17:39 Ответить
Тому що люди не розуміють, що так зване "ШІ" це далеко не ШІ, а звичайна нейронна мережа яка за допомогою математичних формул та великій кількості даних які були написані людьми.
Якщо так і продовжиться (а воно так і буде поки квантові компʼютери не вийдуть на рівень споживача), то через кілька років нас чекає інформаційний крах. Постраждають і галузі як от ІТ, тому що код написаний нейронкою це поки що треш, і змін на краще поки що не видно
22.08.2025 17:27
22.08.2025 17:27 Ответить
код написаний нейронкою це поки що треш - ні, неправда. нормально він код пише, але треба перевіряти. звісно що, якщо ви захочете щоб він вам 10000 строчок кода написав, то воно не запрацює, а якщо по маленьким частинкам - то норм.
22.08.2025 17:42
22.08.2025 17:42 Ответить
Та не норм. Той же copilot, tabnine інколи не розуміють контекст задачі, не кажучи вже про загальний контекст проєкту. Cursor туди ж, інколи може запросто видалити шматок працюючого коду.
22.08.2025 17:45
22.08.2025 17:45 Ответить

тому треба перевіряти. але ж прискорює розробку в 3 рази приблизно, як не крути.
22.08.2025 17:47
22.08.2025 17:47 Ответить
Все таки, судячи з хайпу вайбкодингу, програмісти нікуди не дінуться) Бо потім комусь треба буде виправляти те, що написано аішкою недосвідченими програмістами.
22.08.2025 17:50
22.08.2025 17:50 Ответить
ага, так і є. особливо бекенд.
22.08.2025 17:53
22.08.2025 17:53 Ответить
у мене працює ,на запит по електронному компоненту видає зверху пошуку детальний опис
22.08.2025 16:19
22.08.2025 16:19 Ответить
Досі ШІ-режим https://techcrunch.com/2025/08/21/googles-ai-mode-expands-globally-adds-new-agentic-features/ був доступний лише користувачам у США, Великій Британії та Індії

Це як в задачкі на логіку. Викресліть зайве. При чому тут Індія?
22.08.2025 16:42
22.08.2025 16:42 Ответить
саме так. платиш бабоси, тоді маєш результати у видачі
22.08.2025 16:55
22.08.2025 16:55 Ответить
А що ви хотіли. Утримування серверів, зарплати працівникам. Підтримка розробки різних сервісів по типу андроїда чи фінансування лінукса. Цілком логічно, що реклама один зі способів заробітку.
22.08.2025 17:18
22.08.2025 17:18 Ответить
якщо це такий ШІ помічник як у водафон - то накуй воно нада
22.08.2025 16:54
22.08.2025 16:54 Ответить
Для того, щоб успішно використовувати ШІ, необхідно мати свій!
22.08.2025 17:06
22.08.2025 17:06 Ответить
Звісно треба. Анекдот про "недостатньо чітко сформульований запит" до Золотої Рибки всі пам'ятають.
22.08.2025 17:16
22.08.2025 17:16 Ответить
Угу, адже кожен може придбати собі комп/ноут з двома відеокартами на 24гб памʼяті щоб запустити нейронку зі 100+ млрд параметрами. І треба його ще донавчати постійно)
22.08.2025 17:20
22.08.2025 17:20 Ответить
 
 