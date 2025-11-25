Ціни на нафту пішли вниз через побоювання щодо надлишку пропозиції, ‒ Reuters

Ціни на нафту 25 листопада пішли вниз, бо побоювання щодо можливого надлишку пропозиції наступного року переважили очікування, що російські поставки й надалі залишатимуться під санкціями, тоді як переговори про завершення війни в Україні не дають результатів.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent подешевшали на 27 центів, або 0,4%, до 63,10 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 23 центи, або 0,4%, і торгувалася по 58,61 долара.

Обидва еталонні сорти зросли на 1,3% у понеділок, оскільки посилення сумнівів щодо мирної угоди, здатної зупинити війну, зменшило сподівання на безперешкодний потік російської сирої нафти й пального, що перебувають під західними санкціями.

Попри занепокоєння ринку через російські поставки, загальний прогноз балансу попиту та пропозиції на 2026 рік виглядає менш оптимістично. Аналітики вважають, що збільшення пропозиції випереджатиме зростання попиту.

"У короткостроковій перспективі ключовим ризиком є надлишок пропозиції, і поточні рівні цін здаються вразливим", – заяивив старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

На тлі нових санкцій проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл", а також правил, що забороняють постачання до Європи нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини, частина індійських НПЗ, зокрема приватна Reliance, скоротили закупівлі російської нафти.

Очікування послаблення ринків наступного року наразі переважають над відсутністю прогресу в мирних переговорах між Україною та Росією, що раніше підтримувало ціни. Потенційна угода могла б призвести до зняття частини санкцій з Москви та повернення на ринок додаткових обсягів нафти.

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Deutsche Bank прогнозує профіцит сирої нафти у 2026 році щонайменше на рівні 2 млн барелів на добу (б/д), і не бачить чіткого шляху повернення до дефіциту навіть до 2027 року.

Разом із тим нафтовий ринок отримує певну підтримку завдяки зростанню очікувань, що США знизять процентні ставки на засіданні 9-10 грудня, оскільки представники Федеральної резервної системи сигналізували готовність до такого кроку. Нижчі ставки можуть підштовхнути економічне зростання і, відповідно, посилити попит на нафту.

Як повідомлялося, Росія швидко втрачає доходи від експорту енергоресурсів. Скорочення прибутків зумовлене падінням цін на нафту та посиленням санкцій. У жовтні до бюджету РФ надійшло 888,6 млрд рублів податкових платежів від нафтових і газових компаній, що на 27% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше просів податок на видобуток корисних копалин – його надходження зменшилися на 26%, з 908,1 млрд до 671,3 млрд рублів.