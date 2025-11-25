Голова "Роснєфті" погрожує Заходу економічною кризою через санкції проти Росії та Китаю

Голова "Роснєфті" Ігор Сєчін заявив, що санкції, запроваджені США, європейськими країнами та їхніми союзниками проти Росії і Китаю, можуть у підсумку спричинити економічну кризу на Заході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи на Російсько-китайському енергетичному бізнес-форумі (RCEBF) у Пекіні, Сєчін, який очолює "Роснефть" - найбільшу російську нафтову компанію, сказав, що західні споживачі вже змушені платити високу ціну за енергоносії, що, на його думку, підточує можливості Заходу.

"Продовження агресивної політики санкцій Заходу проти Росії та Китаю, безсумнівно, призведе до чергової економічної кризи в західних країнах. Не всі західні політики усвідомлюють ризики, з якими вони стикаються", ‒ наголосив Сєчін.

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Сєчін підкреслив, що Росія і Китай мають конкурентну перевагу завдяки нижчій вартості електроенергії порівняно із Заходом. За його словами, ціни на електроенергію в Росії та Китаї удвічі нижчі, ніж у США, і в три-чотири рази нижчі, ніж у Європейському Союзі.

Він зазначив, що високі тарифи на електроенергію на Заході можуть спричинити різке зростання державних і домашніх витрат, що потенційно здатне призвести до серйозних економічних потрясінь.

Росія - власниця найбільших у світі запасів природного газу та другий за величиною експортер нафти - фактично втратила ринок Європейського Союзу, який раніше був її ключовим джерелом прибутків від продажу нафти й газу.

Як повідомлялося, найпотужніші турецькі нафтопереробні підприємства наростили закупівлі нафти не з Росії після того, як США ввели санкції проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл".