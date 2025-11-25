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Новини Санкції США проти Росії
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Голова "Роснєфті" погрожує Заходу економічною кризою через санкції проти Росії та Китаю

санкції

Голова "Роснєфті" Ігор Сєчін заявив, що санкції, запроваджені США, європейськими країнами та їхніми союзниками проти Росії і Китаю, можуть у підсумку спричинити економічну кризу на Заході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи на Російсько-китайському енергетичному бізнес-форумі (RCEBF) у Пекіні, Сєчін, який очолює "Роснефть" - найбільшу російську нафтову компанію, сказав, що західні споживачі вже змушені платити високу ціну за енергоносії, що, на його думку, підточує можливості Заходу.

"Продовження агресивної політики санкцій Заходу проти Росії та Китаю, безсумнівно, призведе до чергової економічної кризи в західних країнах. Не всі західні політики усвідомлюють ризики, з якими вони стикаються", ‒ наголосив Сєчін.

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Сєчін підкреслив, що Росія і Китай мають конкурентну перевагу завдяки нижчій вартості електроенергії порівняно із Заходом. За його словами, ціни на електроенергію в Росії та Китаї удвічі нижчі, ніж у США, і в три-чотири рази нижчі, ніж у Європейському Союзі.

Він зазначив, що високі тарифи на електроенергію на Заході можуть спричинити різке зростання державних і домашніх витрат, що потенційно здатне призвести до серйозних економічних потрясінь.

Росія - власниця найбільших у світі запасів природного газу та другий за величиною експортер нафти - фактично втратила ринок Європейського Союзу, який раніше був її ключовим джерелом прибутків від продажу нафти й газу.

Як повідомлялося, найпотужніші турецькі нафтопереробні підприємства наростили закупівлі нафти не з Росії після того, як США ввели санкції проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл".

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А нічого,що в Європі зараз наявне надмірне виробництво електроенергії через вітряки й сонячні електростанції? Навіть діють обмеження для її виробництва😄Так що Сєчин най тішиться своїми погрозами!
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25.11.2025 13:01 Відповісти
Виробництво то воно є але - але складів для продукції як кіт наплакав . Я про акумулятори електричні якшо шо - крім того всього акумулятори саморозражаються з часом і за рік в акумуляторі буде пусто ( а вугілля може хоч століття пролежати і ніц як і бензин - звісно з дотриманням правил зберігання ).
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25.11.2025 15:01 Відповісти
********* це 1,5% світового ВВП. Навіть якщо ця країна раптом зникне з планети, тобто опиниться за залізною завісою і буде ізольована, то це не призведе до дефіциту електроенергії на Заході...
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25.11.2025 13:10 Відповісти
Дебіл.
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25.11.2025 13:11 Відповісти
А яким чином сечін має відношення до електроенергетики?
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25.11.2025 13:27 Відповісти
Як розпереживався за Захід.
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25.11.2025 13:31 Відповісти
Потрнібно боятися, бо кацапи перед дверями на вході в ЄС можуть вночі навалити велику купу лайна. Це все, що вони сьогодні можуть. Це як Європа відмовиться закупляти їх газ і нафту, то всім кацапам жаба дасть цицьки в їх глибоких і мітних болотах через пів року.
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25.11.2025 13:36 Відповісти
Так і запишем: ніщета - це перевага ))))
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25.11.2025 23:04 Відповісти

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