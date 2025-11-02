Турецькі НПЗ нарощують закупівлі неросійської нафти після санкцій США, - Reuters

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали купувати більше неросійської нафти після того, як США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефти" та "Лукойла".

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Туреччина є одним з основних покупців російської нафти разом із Китаєм та Індією.

"Наразі турецькі нафтопереробні заводи вживають заходів, подібних до тих, що вживаються в Індії, що свідчить про вплив санкцій США, ЄС та Великої Британії, спрямованих на обмеження продажу російської нафти, з прибутків від якої фінансується війна проти України",- йдеться у повідомленні.

Які НПЗ скорочують закупівлю російської нафти?

Один з найбільших нафтопереробних заводів Туреччини - SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), який належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно закупив чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників. Поставки очікуються наприкінці року, кажуть джерела.

"Це становить від 77 тисяч до 129 тисяч барелів на добу неросійських поставок залежно від розміру вантажу, і означає, що SOCAR буде використовувати менше російської нафти", - пише Reuters.

Нарощує закупівлі неросійської нафти і ще один великий турецький нафтопереробний завод - Tupras.

Зазначається, що компанія Tupras, яка володіє двома великими нафтопереробними заводами в Туреччині, ймовірно, найближчим часом повністю припинить імпорт російської нафти на одному з них. Такий крок компанія розглядає для того, щоб зберегти можливість експорту палива до Європи без порушення нових санкцій ЄС.

Водночас, за даними джерел, на другому своєму підприємстві Tupras продовжить переробку російської нафти.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

