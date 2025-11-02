РУС
Новости Санкции США против России
Турецкие НПЗ наращивают закупки нероссийской нефти после санкций США, - Reuters

НПЗ Турции сокращают закупки нефти РФ

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали покупать больше нероссийской нефти после того, как США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла".

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Турция является одним из основных покупателей российской нефти наряду с Китаем и Индией.

"В настоящее время турецкие нефтеперерабатывающие заводы принимают меры, аналогичные тем, которые принимаются в Индии, что свидетельствует о влиянии санкций США, ЕС и Великобритании, направленных на ограничение продажи российской нефти, из доходов от которой финансируется война против Украины", - говорится в сообщении.

Какие НПЗ сокращают закупки российской нефти?

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Турции - SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей. Поставки ожидаются в конце года, говорят источники.

"Это составляет от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в сутки нероссийских поставок в зависимости от размера груза, и означает, что SOCAR будет использовать меньше российской нефти", - пишет Reuters.

Читайте также: Орбан просил сделать исключение из санкций США против нефти РФ. Я отказал, - Трамп

Наращивает закупки нероссийской нефти и еще один крупный турецкий нефтеперерабатывающий завод - Tupras.

Отмечается, что компания Tupras, которая владеет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами в Турции, вероятно, в ближайшее время полностью прекратит импорт российской нефти на одном из них. Такой шаг компания рассматривает для того, чтобы сохранить возможность экспорта топлива в Европу без нарушения новых санкций ЕС.

В то же время, по данным источников, на втором своем предприятии Tupras продолжит переработку российской нефти.

Что предшествовало?

  • 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте также: Болгария хочет попросить США об исключении из санкций против "Лукойла", - Politico

нефть (2060) россия (97913) санкции (12008) Турция (3556)
А нафта справді не російська?
02.11.2025 19:12 Ответить
Туреччина приклад фантастично успішної тристульної політики. Навіть Трамп I Божевільний боїться їм слово сказати.
02.11.2025 19:21 Ответить
Ердоганська Туреччина - такий же тупорилий голем, як Роіся.
Без радикалізації населення проти уявного ворога та "пабєданоснай вайни" ******* економіці та нинішньому режиму настане досить швидко.
02.11.2025 20:09 Ответить
Вірмен перемогли і в Сирії.
02.11.2025 21:11 Ответить
Не треба себе тішити ілюзіями, вже давно всі знають що до дупи ті санкції.
02.11.2025 20:18 Ответить
А эти нероссийские поставщики где взяли нефть? Поставки нефти расписаны на месяцы, иногда на годы, не так просто сломать систему, скорее нефтяники тебе хребет сломают.
02.11.2025 20:30 Ответить
 
 