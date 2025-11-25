Нацбанк спрогнозував зменшення витрат українців за кордоном до $12 мільярдів за рік

Витрати українців за кордоном, які в статистиці проходять за статтею "імпорт подорожей", у 2025 році можуть зменшитися приблизно на 10% проти минулого року і скласти близько $12 млрд.

Такий прогноз перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук озвучив у подкасті "Що з економікою?" Центру економічної стратегії.

"У 2023 році витрати українців за кордоном досягли максимальних значень ‒ близько $20 млрд. Після цього ми спостерігаємо їхнє поступове зниження: доволі різке у 2024 році, і цього року очікуємо ще близько мінус 10%", ‒ зазначив Ніколайчук.

Він пояснив, що карткові розрахунки українців за межами країни враховуються в цій категорії як частина імпорту послуг у напрямі "подорожі". При цьому падіння витрат відбувається, попри те, що міграція українців триває.

"Ми оцінюємо, що виключно внаслідок міграції чисельність населення України у 2025 році зменшиться приблизно на 200 тисяч осіб. Але люди, які переїхали за кордон, поступово адаптуються, отримують більше доходів на місці й менше користуються ресурсами з України, у тому числі через карткові розрахунки", – заявив Ніколайчук.

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Операції з картками

За підсумками дев’яти місяців 2025 року українці провели за кордоном операції з картками українських банків на 262 млрд грн, що на 1,9% більше, ніж за той самий період торік. Із цієї суми 213,9 млрд грн припало на оплату в торговельних терміналах, а ще 48,1 млрд грн – на зняття готівки.

Кількість карткових операцій за межами України зросла на 9,3% – до 275,6 млн транзакцій. Із них 270,2 млн були безготівковими розрахунками, тоді як операції зі зняття готівки становили 5,5 млн.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року країни Європейського Союзу ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які виїхали через повномасштабну війну. Це стало найвищим місячним показником із серпня 2023 року і на 49% перевищило результат серпня 2025-го.