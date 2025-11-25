В Україні сівбу озимих культур завершили на 98% запланованих площ

Українські аграрії станом на 25 листопада засіяли 6 429,9 тис. га озимих культур, що відповідає 98,1% від запланованих площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, відведено під:

озиму пшеницю відведено 4 692,8 тис. га;

озимий ячмінь – 586,1 тис. га;

озиме жито – 66,3 тис. га.

Посівну зернових уже завершили у Дніпропетровській, Запорізькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях. Серед регіонів-лідерів за темпами сівби зернових називають Чернівецьку та Черкаську області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також у всіх регіонах фактично закінчили сівбу озимого ріпаку. Наразі ним засіяно 1 084,7 тис. га, що становить 96,5% від прогнозованих площ.

Як повідомлялося, Ердоган планує провести розмову з Путіним. За його словами, під час контакту сторони обговорять мирні ініціативи та можливість відновлення зернового коридору.