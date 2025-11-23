Ердоган анонсував розмову з Путіним: Говоритимуть про мирні зусилля та відновлення зернового коридору
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в понеділок, 24 листопада, проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на пресконференції в межах саміту G20 у ПАР.
Так, Ердоган нагадав, що цього тижня його країну з візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. А завтра він планує поговорити з Путіним.
"Наші зусилля щодо зернового коридору спрямовані на відкриття шляху до миру. Завтра на переговорах я знову звернуся до Путіна з цього питання. Вважаю, буде дуже добре, якщо нам вдасться запустити цей процес", - сказав Ердоган.
Він запевнив, що Туреччина зробить усе можливе, щоб відкрити шлях до миру в Україні.
Ердоган зазначив, що поділиться з європейськими й американськими лідерами та союзниками результатами своєї розмови з російський диктатором.
Що передувало?
- 19 листопада президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Туреччину, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
- За його словами, Україна розраховує до кінця цього року відновити процес обміну військовополоненими.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та розширення їхньої тематики.
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Який зерновий коридор ?
Ти про нєфтяний коридор для рашки домовляйся з Україною!
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Який, *****, зерновий коридор?
Нудить, коли московську писульку називають мирними зусиллями, або планом.