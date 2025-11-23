Ердоган анонсував розмову з Путіним: Говоритимуть про мирні зусилля та відновлення зернового коридору

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в понеділок, 24 листопада, проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на пресконференції в межах саміту G20 у ПАР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, Ердоган нагадав, що цього тижня його країну з візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. А завтра він планує поговорити з Путіним.

"Наші зусилля щодо зернового коридору спрямовані на відкриття шляху до миру. Завтра на переговорах я знову звернуся до Путіна з цього питання. Вважаю, буде дуже добре, якщо нам вдасться запустити цей процес", - сказав Ердоган.

Він запевнив, що Туреччина зробить усе можливе, щоб відкрити шлях до миру в Україні.

Також читайте: Важливо продовжити дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні, - Ердоган

Ердоган зазначив, що поділиться з європейськими й американськими лідерами та союзниками результатами своєї розмови з російський диктатором.

Що передувало?