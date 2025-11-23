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Новини Розмова Ердогана та Путіна
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Ердоган анонсував розмову з Путіним: Говоритимуть про мирні зусилля та відновлення зернового коридору

Ердоган поговорить з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в понеділок, 24 листопада, проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на пресконференції в межах саміту G20 у ПАР.

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Так, Ердоган нагадав, що цього тижня його країну з візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. А завтра він планує поговорити з Путіним.

"Наші зусилля щодо зернового коридору спрямовані на відкриття шляху до миру. Завтра на переговорах я знову звернуся до Путіна з цього питання. Вважаю, буде дуже добре, якщо нам вдасться запустити цей процес", - сказав Ердоган.

Він запевнив, що Туреччина зробить усе можливе, щоб відкрити шлях до миру в Україні.

Також читайте: Важливо продовжити дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні, - Ердоган

Ердоган зазначив, що поділиться з європейськими й американськими лідерами та союзниками результатами своєї розмови з російський диктатором.

Що передувало?

Автор: 

перемовини (3807) путін володимир (25448) Туреччина (3720) Ердоган Реджеп Таїп (1009) зерновий коридор (572)
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Топ коментарі
+16
Турку захотілось краденого зерна?
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23.11.2025 15:24 Відповісти
+7
Ні, мало піару в світі від турецького царя !
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23.11.2025 15:32 Відповісти
+7
ще один миротворець
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23.11.2025 15:34 Відповісти
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Турку захотілось краденого зерна?
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23.11.2025 15:24 Відповісти
Ні, мало піару в світі від турецького царя !
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23.11.2025 15:32 Відповісти
Едік з дуба впав !
Який зерновий коридор ?
Ти про нєфтяний коридор для рашки домовляйся з Україною!
.
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23.11.2025 15:57 Відповісти
Які мирні зусилля нах? - зерно газ нафта міндобрива
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23.11.2025 15:30 Відповісти
Це якого року новина?
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23.11.2025 15:33 Відповісти
ще один миротворець
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23.11.2025 15:34 Відповісти
Кроме жратвы этих уродов ничего не беспокоит...твари
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23.11.2025 15:35 Відповісти
турку только зерно и нужно....
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23.11.2025 15:39 Відповісти
Якби з ****** не розмовляли, а просто пи.дили на всіх міжнародних рівнях то все це давно б скінчилося. А так він одному сусід, треба розмовляти, іншому партнер треба розмовляти, третьому мілий парєнь Балодя то як цю потвору знешкодити. Він скрізь вхідний. Його постійно легимітизують.
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23.11.2025 15:44 Відповісти
Кому що, а барига Ердоган хоче дешевого краденого в України зерна.
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23.11.2025 15:47 Відповісти
У турецького циніка та лицеміра дешеве зерно закінчується.
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23.11.2025 16:04 Відповісти
ятаган що, заплутався у просторово-часовому континіумі?

Який, *****, зерновий коридор?
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23.11.2025 16:06 Відповісти
Які мирні зусилля? Який ще зерновий коридор?
Нудить, коли московську писульку називають мирними зусиллями, або планом.
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23.11.2025 16:08 Відповісти
Султан помідор грошей хоче, як заробляти немає значення
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23.11.2025 16:13 Відповісти
мука в турецько оглу закінчується.знову будуть український хліб 3,14здити на пару з куйлом і давати відчіпне "зепоцріоту"
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23.11.2025 16:21 Відповісти
Якого коридору з кацапнею? Україна без проблем транспортує своє зерно, майже весь чф кацапії на кАнцЄрті алЄксандрова та коБЗДОна, а на решту малюки спостерігають.
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23.11.2025 16:38 Відповісти
Кому что,а туркам абы помародерствовать и хавчика подешевле закупить под шумок...Уважаю турков,как самую продвинутую нацию на всем востоке...но ситуация с зерном,делает мало чести..
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23.11.2025 18:01 Відповісти
Торгашу неймется
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23.11.2025 22:26 Відповісти
 
 