Новости Разговор Эрдогана и Путина
1 047 16

Эрдоган анонсировал разговор с Путиным: Будут говорить о мирных усилиях и восстановлении зернового коридора

Эрдоган поговорит с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник, 24 ноября, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках саммита G20 в ЮАР.

Так, Эрдоган напомнил, что на этой неделе его страну с визитом посетил президент Украины Владимир Зеленский. А завтра он планирует поговорить с Путиным.

"Наши усилия относительно зернового коридора направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я снова обращусь к Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс", - сказал Эрдоган.

Он заверил, что Турция сделает все возможное, чтобы открыть путь к миру в Украине.

Эрдоган отметил, что поделится с европейскими и американскими лидерами и союзниками результатами своего разговора с российским диктатором.

Что предшествовало?

Турку захотілось краденого зерна?
показать весь комментарий
23.11.2025 15:24 Ответить
Ні, мало піару в світі від турецького царя !
показать весь комментарий
23.11.2025 15:32 Ответить
Едік з дуба впав !
Який зерновий коридор ?
Ти про нєфтяний коридор для рашки домовляйся з Україною!
.
показать весь комментарий
23.11.2025 15:57 Ответить
Які мирні зусилля нах? - зерно газ нафта міндобрива
показать весь комментарий
23.11.2025 15:30 Ответить
Це якого року новина?
показать весь комментарий
23.11.2025 15:33 Ответить
ще один миротворець
показать весь комментарий
23.11.2025 15:34 Ответить
Кроме жратвы этих уродов ничего не беспокоит...твари
показать весь комментарий
23.11.2025 15:35 Ответить
турку только зерно и нужно....
показать весь комментарий
23.11.2025 15:39 Ответить
Якби з ****** не розмовляли, а просто пи.дили на всіх міжнародних рівнях то все це давно б скінчилося. А так він одному сусід, треба розмовляти, іншому партнер треба розмовляти, третьому мілий парєнь Балодя то як цю потвору знешкодити. Він скрізь вхідний. Його постійно легимітизують.
показать весь комментарий
23.11.2025 15:44 Ответить
Кому що, а барига Ердоган хоче дешевого краденого в України зерна.
показать весь комментарий
23.11.2025 15:47 Ответить
У турецького циніка та лицеміра дешеве зерно закінчується.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:04 Ответить
ятаган що, заплутався у просторово-часовому континіумі?

Який, *****, зерновий коридор?
показать весь комментарий
23.11.2025 16:06 Ответить
Які мирні зусилля? Який ще зерновий коридор?
Нудить, коли московську писульку називають мирними зусиллями, або планом.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:08 Ответить
Султан помідор грошей хоче, як заробляти немає значення
показать весь комментарий
23.11.2025 16:13 Ответить
мука в турецько оглу закінчується.знову будуть український хліб 3,14здити на пару з куйлом і давати відчіпне "зепоцріоту"
показать весь комментарий
23.11.2025 16:21 Ответить
Якого коридору з кацапнею? Україна без проблем транспортує своє зерно, майже весь чф кацапії на кАнцЄрті алЄксандрова та коБЗДОна, а на решту малюки спостерігають.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:38 Ответить
 
 