Эрдоган анонсировал разговор с Путиным: Будут говорить о мирных усилиях и восстановлении зернового коридора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник, 24 ноября, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках саммита G20 в ЮАР.
Так, Эрдоган напомнил, что на этой неделе его страну с визитом посетил президент Украины Владимир Зеленский. А завтра он планирует поговорить с Путиным.
"Наши усилия относительно зернового коридора направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я снова обращусь к Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс", - сказал Эрдоган.
Он заверил, что Турция сделает все возможное, чтобы открыть путь к миру в Украине.
Эрдоган отметил, что поделится с европейскими и американскими лидерами и союзниками результатами своего разговора с российским диктатором.
Что предшествовало?
- 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- По его словам, Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и расширения их тематики.
Який зерновий коридор ?
Ти про нєфтяний коридор для рашки домовляйся з Україною!
.
Який, *****, зерновий коридор?
Нудить, коли московську писульку називають мирними зусиллями, або планом.