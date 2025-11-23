Эрдоган анонсировал разговор с Путиным: Будут говорить о мирных усилиях и восстановлении зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник, 24 ноября, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках саммита G20 в ЮАР.

Так, Эрдоган напомнил, что на этой неделе его страну с визитом посетил президент Украины Владимир Зеленский. А завтра он планирует поговорить с Путиным.

"Наши усилия относительно зернового коридора направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я снова обращусь к Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс", - сказал Эрдоган.

Он заверил, что Турция сделает все возможное, чтобы открыть путь к миру в Украине.

Эрдоган отметил, что поделится с европейскими и американскими лидерами и союзниками результатами своего разговора с российским диктатором.

Что предшествовало?