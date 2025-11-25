У Києві та трьох регіонах аварійні відключення світла замінять на збільшені графіки, ‒ "Укренерго"

У Києві та ще трьох областях аварійні відключення світла замінять на розширені графіки погодинних відключень.

Про це "Укренерго" повідомило у Telegram.

У компанії нагадали, що вночі та зранку росіяни вже вшосте за останні два місяці атакували енергетичні об'єкти. Унаслідок ударів знеструмлення фіксують в Одеській, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, Київській областях та у Києві.

"Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях вранці застосовувались аварійні знеструмлення. Надалі обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень", – йдеться у повідомленні.

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В інших регіонах діятимуть графіки погодинних відключень у межах від половини черги до двох із половиною черг. Споживання електроенергії зростає: станом на ранок 25 листопада воно було на 2,1% вище, ніж у той самий час напередодні, у понеділок.

Як повідомлялося, в ніч проти 25 листопада ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Унаслідок ударів станом на ранок без електропостачання залишилися понад 40 тисяч споживачів у Київській області, близько 20 тисяч – в Одеській, 13 тисяч – у Чернігівській, понад 21 тисяча – на Дніпропетровщині та більш як 8 тисяч – на Харківщині. У всіх постраждалих регіонах тривають відновлювальні роботи та ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки на енергетичні об’єкти.