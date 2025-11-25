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Новини Ремонт доріг
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Влада Києва витратить 800 мільйонів на ремонт проспекту Лобановського

проспект Валерія Лобановського

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського у Солом’янському районі Києва.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Проспект Валерія Лобановського збудували у 1964 році, і він є однією з ключових транспортних артерій міста. Магістраль з’єднує Солом’янський та Голосіївський райони і входить до так званої "Малої Кільцевої дороги". Як зазначається, востаннє капітальний ремонт тут проводили понад 20 років тому.

"На замовлення "Київатодору" розробили та затвердили проєктну документацію на проведення капітального ремонту проспекту на ділянці від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі", ‒ заявляє КМДА.

За інформацією у системі Prozorro, вартість капремонту оцінюється у 803 мільйони гривень.

Проєкт передбачає оновлення проїжджої частини та тротуарів, ремонт мереж дощової каналізації, переоблаштування зовнішнього освітлення, а також створення велоінфраструктури.

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Очікується, що облаштування окремих смуг накопичення для автомобілів, які виконують лівий поворот, підвищить пропускну спроможність проспекту. Для забезпечення безбар’єрного руху на пішохідних переходах і велопереїздах планують понизити бордюрний камінь і встановити тактильну навігацію.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій ‒ 9 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, відремонтоване нещодавно покриття на Південному мосту в Києві вже почало руйнуватися.

Автор: 

Київ (4773) ремонт (1612) тендер (2277)
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оце на часі....мабудь і тут земиндич озолотится
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25.11.2025 13:42 Відповісти
Написано ж - Влада Києва витратить 800 мільйонів на ремонт проспекту Лобановського.
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25.11.2025 13:58 Відповісти
Шо там - вибоїни - колдойобини? - покриття на Південному мосту вже чіпляється до коліс - потрібно поновити?
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25.11.2025 13:46 Відповісти
Во время войны можно просто залатать , а не делать грандиозный ремонт …
НО у богатых свои причуды, да и подворовать немного надо( это святое!), а то Киевская администрация давно не отдыхала на морях …
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25.11.2025 13:58 Відповісти
Молодці.Скільки МВГ можна закупити за такі гроші?
Разом із зарплатами для бойових розрахунків?
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25.11.2025 13:48 Відповісти
Святой Виталька как обычно не при делах?
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25.11.2025 15:13 Відповісти

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