Відремонтована дорога на Південному мосту у Києві почала руйнуватись. ФОТО
Дорога на Південному мосту у Києві, яку нещодавно ремонтували, почала руйнуватись.
Про це пишуть у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорога на Південному мосту, яку робили три місяці і якій всього тиждень. Вона вже почала руйнуватись і на ній ями в пів колеса", - написав nikola-kyiv та опублікував відповідні фото.
"Вимагаю розслідування причетних до цього і негайного розформування Київавтодору як оргазіназації. Доріг в Києві немає, не бачу сенсу в цій організації", - зазначив дописувач.
Топ коментарі
+2 алекс алекс #477760
показати весь коментар31.07.2025 19:24 Відповісти Посилання
+1 Алекс Скела
показати весь коментар31.07.2025 19:04 Відповісти Посилання
+1 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар31.07.2025 19:06 Відповісти Посилання
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для зручності руху, пів мосту відкрито.
на цій половині, тим часове покриття.
nikola-kyiv, кончений кацапський провокатор.
наговорюєте ви, на заслуженого будівельника україни! на жору фукса!
Слава зельоним Гнидам .. нехай повиздихають до 7 коліна
прям як по Північному та Патона (де закрили дві полоси)
він і на гугл показується як закритий
і да - я не киянин (хоча маю квартиру) ..таких як ви киян я би в дитинстві з рогатки вбивав.
це 22 автобус (навіть з трекінгом)
https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes/10392
а ще метро - це тех громадський транспорт - уявіть собі , Гнида ))
Грома́дський тра́нспорт - це система перевезення пасажирів за допомогою групових поїздок, доступних для використання широким загалом.
Відповідальні особи на посадах, за тендерні гешефти, уже глибоко затурбовані??? На товщину, чи глибину, їх причетності до дерибану з ремонту!?!?
будівельники--підняли кошти.