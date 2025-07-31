Відремонтована дорога на Південному мосту у Києві почала руйнуватись. ФОТО

Дорога на Південному мосту у Києві, яку нещодавно ремонтували, почала руйнуватись.

Про це пишуть у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорога на Південному мосту, яку робили три місяці і якій всього тиждень. Вона вже почала руйнуватись і на ній ями в пів колеса", - написав nikola-kyiv та опублікував відповідні фото.





"Вимагаю розслідування причетних до цього і негайного розформування Київавтодору як оргазіназації. Доріг в Києві немає, не бачу сенсу в цій організації", - зазначив дописувач.

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