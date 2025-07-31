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Відремонтована дорога на Південному мосту у Києві почала руйнуватись. ФОТО

Дорога на Південному мосту у Києві, яку нещодавно ремонтували, почала руйнуватись.

Про це пишуть у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорога на Південному мосту, яку робили три місяці і якій всього тиждень. Вона вже почала руйнуватись і на ній ями в пів колеса", - написав nikola-kyiv та опублікував відповідні фото.

Південний міст дорога
Південний міст дорога

"Вимагаю розслідування причетних до цього і негайного розформування Київавтодору як оргазіназації. Доріг в Києві немає, не бачу сенсу в цій організації", - зазначив дописувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві відремонтують міст біля станції метро "Осокорки" за 655 мільйонів

Автор: 

дороги (3085) Київ (19971) міст (1249) Київавтодор (279)


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Топ коментарі
+2
Дороги в Україні можуть робити (і робили) тільки турки. Наших - гнать сцяними ганчірками!!!
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31.07.2025 19:24 Відповісти
+1
Дорога устала! (с)
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31.07.2025 19:04 Відповісти
+1
Цемент покрали
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31.07.2025 19:06 Відповісти
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Дорога устала! (с)
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31.07.2025 19:04 Відповісти
Цемент покрали
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31.07.2025 19:06 Відповісти
на скільки я бачу, дорога не відремонтована, а у стані ремонту.
для зручності руху, пів мосту відкрито.
на цій половині, тим часове покриття.
nikola-kyiv, кончений кацапський провокатор.
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31.07.2025 19:07 Відповісти
через рукожопу конструкцію асфальт на цьому мості в перманентному ремонті відколи його побудували
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31.07.2025 19:11 Відповісти
Будівництво було започатковано https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 року, автомобільний рух мостом відкрито https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 25 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)#cite_note-4 [4], рух поїздів метро - https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 30 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року. Автор проєкту та головний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 інженер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений будівельник України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Фукс Георгій Борисович

наговорюєте ви, на заслуженого будівельника україни! на жору фукса!
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31.07.2025 19:13 Відповісти
і це міст по якому майже не їздять

Слава зельоним Гнидам .. нехай повиздихають до 7 коліна
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31.07.2025 19:08 Відповісти
Їздять по ньому постійно
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31.07.2025 19:10 Відповісти
та невже )))....це там де блокопости мусорів клименка стоять
прям як по Північному та Патона (де закрили дві полоси)
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31.07.2025 19:13 Відповісти
мусора ..громадський транспорт ..та піпл з перепустками (як я)

він і на гугл показується як закритий
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31.07.2025 19:18 Відповісти
Ви просто не киянин, швидше за все. Громадський транспорт там в принципі не їздить, а машин реально повно - там тягнучка постійна
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31.07.2025 19:21 Відповісти
ви просто зельона гнида .. я цей міст з вікна бачу . Вам як Гниді написав що в мене є перепустка (могли б зрозуміти але ніт )

і да - я не киянин (хоча маю квартиру) ..таких як ви киян я би в дитинстві з рогатки вбивав.
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31.07.2025 19:25 Відповісти
ой як невдобно , гнида магирус ))

це 22 автобус (навіть з трекінгом)

https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes/10392

а ще метро - це тех громадський транспорт - уявіть собі , Гнида ))
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31.07.2025 19:38 Відповісти
ах да ..для тупих

Грома́дський тра́нспорт - це система перевезення пасажирів за допомогою групових поїздок, доступних для використання широким загалом.
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31.07.2025 19:41 Відповісти
Трішки промахнувся )) Це - парафія Кличка і його партнера по коаліції в Київраді ЄС.
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31.07.2025 19:17 Відповісти
Промахнувся ти, це не "парафія Кличка"
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31.07.2025 19:28 Відповісти
Дощі та вкрадені гроші, провели свою «експертизу» щодо якості ремонту дороги!!
Відповідальні особи на посадах, за тендерні гешефти, уже глибоко затурбовані??? На товщину, чи глибину, їх причетності до дерибану з ремонту!?!?
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31.07.2025 19:12 Відповісти
Всякую херню печатаете! Это подготовка к ремонту
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31.07.2025 19:15 Відповісти
Там де робили по всім технологіям ще той Онур з Туреччини одну з перших від Північного мосту до Почайної і трохі далі-там все супер за стільки років. Жодної ями і сам асфальт чудовий. Але ж там не вкрасти постійними ремонтами. Тому подивилися мабуть і сказали-ні такий вічний афсфальт нам не потрібен.
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31.07.2025 19:16 Відповісти
Дороги в Україні можуть робити (і робили) тільки турки. Наших - гнать сцяними ганчірками!!!
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31.07.2025 19:24 Відповісти
На Даоницькому мосту теж ями не встигають засипати...
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31.07.2025 19:26 Відповісти
асфальт з великого крадівництва. президента зельонського.
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31.07.2025 19:38 Відповісти
Цемент поцупили, замість--пісок.По п,ятницям в ресторанах гудуть
будівельники--підняли кошти.
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31.07.2025 20:02 Відповісти
Здається, вона взагалі розсипається
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31.07.2025 20:03 Відповісти
Зеленський! Терміново потрібні гроші на новий ремонт!
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31.07.2025 20:16 Відповісти
 
 