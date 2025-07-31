Отремонтированная дорога на Южном мосту в Киеве начала разрушаться. ФОТО
Дорога на Южном мосту в Киеве, которую недавно ремонтировали, начала разрушаться.
Об этом пишут в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Дорога на Южном мосту, которую делали три месяца и которой всего неделя. Она уже начала разрушаться и на ней ямы в пол колеса", - написал nikola-kyiv и опубликовал соответствующие фото.
"Требую расследования причастных к этому и немедленного расформирования Киевавтодора как оргазиназации. Дорог в Киеве нет, не вижу смысла в этой организации", - отметил корреспондент.
Топ комментарии
+4 алекс алекс #477760
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+3 Алекс Скела
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+3 Sophia-Maria Duglass #550966
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для зручності руху, пів мосту відкрито.
на цій половині, тим часове покриття.
nikola-kyiv, кончений кацапський провокатор.
наговорюєте ви, на заслуженого будівельника україни! на жору фукса!
Корпорація "Київавтодор" створена згідно з рішенням Київської міської ради від 14.03.02 №321/1755 «Про комунальну корпорацію "Київавтодор" та є правонаступником Київського комунального об'єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них «Київміськгідрошляхміст. Корпорація входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Корпорація здійснює технічний нагляд, утримання та ремонт автомобільних шляхів та шляхово-транспортних споруд на них, мереж зовнішнього освітлення вулиць.
Відповідальні особи на посадах, за тендерні гешефти, уже глибоко затурбовані??? На товщину, чи глибину, їх причетності до дерибану з ремонту!?!?
будівельники--підняли кошти.
На радість чиновників, вже склали новий кошторис на її ремонт