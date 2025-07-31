Отремонтированная дорога на Южном мосту в Киеве начала разрушаться. ФОТО

Дорога на Южном мосту в Киеве, которую недавно ремонтировали, начала разрушаться.

Об этом пишут в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорога на Южном мосту, которую делали три месяца и которой всего неделя. Она уже начала разрушаться и на ней ямы в пол колеса", - написал nikola-kyiv и опубликовал соответствующие фото.





"Требую расследования причастных к этому и немедленного расформирования Киевавтодора как оргазиназации. Дорог в Киеве нет, не вижу смысла в этой организации", - отметил корреспондент.

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