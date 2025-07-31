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Отремонтированная дорога на Южном мосту в Киеве начала разрушаться. ФОТО

Дорога на Южном мосту в Киеве, которую недавно ремонтировали, начала разрушаться.

Об этом пишут в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорога на Южном мосту, которую делали три месяца и которой всего неделя. Она уже начала разрушаться и на ней ямы в пол колеса", - написал nikola-kyiv и опубликовал соответствующие фото.

Южный мост дорогая
Южный мост дорогая

"Требую расследования причастных к этому и немедленного расформирования Киевавтодора как оргазиназации. Дорог в Киеве нет, не вижу смысла в этой организации", - отметил корреспондент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве отремонтируют мост возле станции метро "Осокорки" за 655 миллионов

Автор: 

дороги (2512) Киев (25954) мост (1036) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+4
Дороги в Україні можуть робити (і робили) тільки турки. Наших - гнать сцяними ганчірками!!!
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31.07.2025 19:24 Ответить
+3
Дорога устала! (с)
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31.07.2025 19:04 Ответить
+3
Цемент покрали
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31.07.2025 19:06 Ответить
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Дорога устала! (с)
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31.07.2025 19:04 Ответить
Цемент покрали
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31.07.2025 19:06 Ответить
Не може бути, дороги дуже добрі від дверей президента, оп і до їхнього дому
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31.07.2025 21:28 Ответить
на скільки я бачу, дорога не відремонтована, а у стані ремонту.
для зручності руху, пів мосту відкрито.
на цій половині, тим часове покриття.
nikola-kyiv, кончений кацапський провокатор.
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31.07.2025 19:07 Ответить
через рукожопу конструкцію асфальт на цьому мості в перманентному ремонті відколи його побудували
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31.07.2025 19:11 Ответить
Будівництво було започатковано https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 року, автомобільний рух мостом відкрито https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 25 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)#cite_note-4 [4], рух поїздів метро - https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 30 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року. Автор проєкту та головний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80 інженер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений будівельник України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Фукс Георгій Борисович

наговорюєте ви, на заслуженого будівельника україни! на жору фукса!
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31.07.2025 19:13 Ответить
Ні, половина якраз відремонтована і асфальт клали укладчиком. Місяць протрималась і все. Ями до самого бетону.
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31.07.2025 21:38 Ответить
Їздять по ньому постійно
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31.07.2025 19:10 Ответить
Ви просто не киянин, швидше за все. Громадський транспорт там в принципі не їздить, а машин реально повно - там тягнучка постійна
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31.07.2025 19:21 Ответить
Трішки промахнувся )) Це - парафія Кличка і його партнера по коаліції в Київраді ЄС.
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31.07.2025 19:17 Ответить
Промахнувся ти, це не "парафія Кличка"
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31.07.2025 19:28 Ответить
Вивчай першоджерела, щоб більше не ляпати дурниць )

Корпорація "Київавтодор" створена згідно з рішенням Київської міської ради від 14.03.02 №321/1755 «Про комунальну корпорацію "Київавтодор" та є правонаступником Київського комунального об'єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них «Київміськгідрошляхміст. Корпорація входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Корпорація здійснює технічний нагляд, утримання та ремонт автомобільних шляхів та шляхово-транспортних споруд на них, мереж зовнішнього освітлення вулиць.
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31.07.2025 21:12 Ответить
Дощі та вкрадені гроші, провели свою «експертизу» щодо якості ремонту дороги!!
Відповідальні особи на посадах, за тендерні гешефти, уже глибоко затурбовані??? На товщину, чи глибину, їх причетності до дерибану з ремонту!?!?
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31.07.2025 19:12 Ответить
Всякую херню печатаете! Это подготовка к ремонту
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31.07.2025 19:15 Ответить
Там де робили по всім технологіям ще той Онур з Туреччини одну з перших від Північного мосту до Почайної і трохі далі-там все супер за стільки років. Жодної ями і сам асфальт чудовий. Але ж там не вкрасти постійними ремонтами. Тому подивилися мабуть і сказали-ні такий вічний афсфальт нам не потрібен.
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31.07.2025 19:16 Ответить
Дороги в Україні можуть робити (і робили) тільки турки. Наших - гнать сцяними ганчірками!!!
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31.07.2025 19:24 Ответить
А наші тут при чому, вони тільки гроші списують, та ничего путнє не роблять
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31.07.2025 21:25 Ответить
На Даоницькому мосту теж ями не встигають засипати...
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31.07.2025 19:26 Ответить
асфальт з великого крадівництва. президента зельонського.
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31.07.2025 19:38 Ответить
Цемент поцупили, замість--пісок.По п,ятницям в ресторанах гудуть
будівельники--підняли кошти.
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31.07.2025 20:02 Ответить
Здається, вона взагалі розсипається
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31.07.2025 20:03 Ответить
Зеленський! Терміново потрібні гроші на новий ремонт!
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31.07.2025 20:16 Ответить
Фотомонтаж , іпсо або москалі винні.
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31.07.2025 21:03 Ответить
Відремонтована дорога на Південному мосту у Києві почала руйнуватись.
На радість чиновників, вже склали новий кошторис на її ремонт
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31.07.2025 21:22 Ответить
Що характерно, що ділянка яку не ремонтували стоїть без ям. А новій тринда. Там такі ями яких цей міст ще ніколи не бачив.
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31.07.2025 21:29 Ответить
 
 