JPMorgan попередив про можливе падіння цін на нафту до $30 за барель у 2027 році
Американський банк JPMorgan попередив, що на глобальному нафтовому ринку формується суттєвий надлишок пропозиції. За оцінкою банку, це може опустити ціни на Brent до $30 за барель до кінця 2027 року, якщо виробники не підуть на скорочення видобутку.
Про це йдеться в аналітичній записці банку для клієнтів, повідомляє CNBC.
Аналітики JPMorgan вважають, що у 2026 році профіцит нафти може сягнути 2,8 млн барелів на добу, а у 2027-му дещо зменшитися до 2,7 млн барелів. Такий дисбаланс, на їхню думку, здатен знизити ціну на Brent до близько $42 за барель у 2027 році, а наприкінці року – навіть до діапазону $30, якщо ринок не отримає обмежень з боку виробників. У такому разі видобуток на багатьох американських родовищах може стати нерентабельним.
Водночас керівниця напряму глобальної стратегії з товарних ринків у JPMorgan Наташа Канєва зазначила, що "такий масштаб дисбалансів навряд чи повною мірою реалізується на практиці". Тому банк зберігає базовий прогноз: $58 за барель Brent у 2026 році та $57 у 2027-му, виходячи з припущення, що виробники добровільно скоротять видобуток для стабілізації ринку.
У JPMorgan вважають, що якщо такого втручання не буде, низькі ціни самі підштовхнуть попит і змусили б частину виробників поза ОПЕК зупиняти видобуток, що з часом теж могло б підтримати котирування. Водночас банк визнав, що "для стабілізації цін на цих рівнях знадобляться значні зусилля".
Як повідомлялося, ціни на нафту 25 листопада знизилися, оскільки побоювання щодо ймовірного надлишку пропозиції у наступному році переважили сподівання на те, що російські поставки й надалі залишатимуться під санкціями, а переговори про завершення війни в Україні не приносять результатів.
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Якось підсуєтіться там !!
Тим більше після того московія ще може протриматись кілька кварталів чи місяців ((((( бо будуть просто гнати нафту навіть у збиток нижче собівартості, аби якусь виручку мати.
Якщо звичайно у них не буде "міндіча" свого який захоче злиняти з мільярдами !!