У "Дії" з’явилася нова військова облігація "Алчевськ", ‒ Федоров

У застосунку "Дія" з’явилася можливість купити нову військову облігацію "Алчевськ" із погашенням у березні 2028 року.

Про це в Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер у застосунку "Дія" доступна облігація Алчевськ з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року", - зазначив Федоров.

Ціна однієї облігації становить 1 031 грн. За словами першого віцепрем’єр-міністра, українці вже придбали через "Дію" понад 21,7 млн облігацій на суму 22,6 млрд грн.

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Як повідомлялось, в середині жовтня Федоров повідомив про початок блокування в Україні надокучливих номерів. Відтепер українці зможуть позбутися спам-дзвінків, адже мобільні оператори отримали право блокувати нав’язливі номери.