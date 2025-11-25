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У "Дії" з’явилася нова військова облігація "Алчевськ", ‒ Федоров

відновлення послуг у Дії

У застосунку "Дія" з’явилася можливість купити нову військову облігацію "Алчевськ" із погашенням у березні 2028 року.

Про це в Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер у застосунку "Дія" доступна облігація Алчевськ з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року", - зазначив Федоров.

Ціна однієї облігації становить 1 031 грн. За словами першого віцепрем’єр-міністра, українці вже придбали через "Дію" понад 21,7 млн облігацій на суму 22,6 млрд грн.

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дія

Як повідомлялось, в середині жовтня Федоров повідомив про початок блокування в Україні надокучливих номерів. Відтепер українці зможуть позбутися спам-дзвінків, адже мобільні оператори отримали право блокувати нав’язливі номери.

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облігації (1502) Федоров Михайло (314) Дія (750)
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От хто пояснить, чому нема їх в доларах? Це просто знущання якесь - все зроблено "для галочки", щоб їх ніхто не брав. Я не говорю вже про такі облігації, які можна класти в грн, фіксувати в доларах, але повертати в грн - це для їх взагалі фантастика...
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25.11.2025 14:56 Відповісти
у доларах є ОВДП 237994 з доходністю 3,8% з повернення номіналу 1 липня 27 року. Як раз зараз вона коштує 1019,88.
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25.11.2025 15:33 Відповісти
я ще в 22-му брав гривневу на юр особу. Ми не маємо імпорту-експорту, тому не можемо мати доларового рахунку (ну це так нам пояснили і в Ощаді і в Пумбі) Хотів взяти доларові, виплатив дивіденди, перевів і знову облом - (що ПУМБ, що Ощад так і не змогли взяти облігації) потім охолов з цим ділом і з осені 24-го у війську. Після реабілітації знову повернувся до своїх, а доляри то так і висять без діла. Мало, але хай би яку користь принесли для оборони. Доларові ОВДП реально взяти? Чи менеджерам банку трохи нагрубити, щоб таки краще шурупали?
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29.11.2025 17:14 Відповісти
купівля ОВДП замає буквально хвилини, принаймні у додатку Сенс-банку чи Монобанку. Не розумію ваших труднощів.
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29.11.2025 19:20 Відповісти
Скільки довбойобів встановили дію ???
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25.11.2025 15:52 Відповісти

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