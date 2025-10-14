Мобільні оператори почали блокувати нав’язливі номери: Федоров розповів, як поскаржитися на спамерів

Українці мають змогу більше не отримуватимувати спам-дзвінків, оскільки відтепер мобільні оператори можуть блокувати навʼязливі номери.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні Правила набули чинності 2 жовтня - і вже заблоковано тисячі спам-номерів.

"Спам-дзвінки - це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу", - пояснив Федоров.

За його словами, тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

🔷Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу

🔷Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу

🔷LifeCell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу

Також можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

"Залишайте заявки та допомагайте операторам боротися зі спамерами", - резюмує віцепрем'єр.

