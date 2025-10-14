УКР
Мобільні оператори почали блокувати нав’язливі номери: Федоров розповів, як поскаржитися на спамерів

як заблокувати спамерів

Українці мають змогу більше не отримуватимувати спам-дзвінків, оскільки відтепер мобільні оператори можуть блокувати навʼязливі номери.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні Правила набули чинності 2 жовтня - і вже заблоковано тисячі спам-номерів.

"Спам-дзвінки - це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу", - пояснив Федоров.

Читайте: Генштаб розглядає вимкнення мобільної мережі під час повітряних тривог, - ЗМІ

За його словами, тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

🔷Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу
🔷Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу
🔷LifeCell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу

Також можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

"Залишайте заявки та допомагайте операторам боротися зі спамерами", - резюмує віцепрем'єр.

мобільний зв’язок (1076) спам (11) Федоров Михайло (940)
То хай блокують - прапор їм в руки - мінімум 5 дзвінків в день позначених як спам чи шахраї - то вони ж їх розрізняють - чого не блокують?
показати весь коментар
14.10.2025 09:30 Відповісти
А щоб на самих себе випадково не вийти.
показати весь коментар
14.10.2025 09:48 Відповісти
Де столоваться будуть власники колл-центрів - урядовці?
показати весь коментар
14.10.2025 10:03 Відповісти
Спробував повідомити про спам-номер, виявилося, що у Київстара немає такоє можливості ні в додатку, ні на сайті, ні після спілкування з оператором. Щоб заблокувати на сайті НКРЄК - потрібно витиратити часу стільки на офіційне звернення до Уряду, що заме ьюбільше, ніж подати позов до суду.
Поки НІЧОГО не зроблено окрім заяв.
Оператор навіть нічого проце не чув.
показати весь коментар
14.10.2025 09:47 Відповісти
Я не здивований. Бо для того чиновники й існують, щоб ротом говорити будь-що.
показати весь коментар
14.10.2025 09:50 Відповісти
У Водафоні є функція за 10 грн. пока наживаються як можуть.
показати весь коментар
14.10.2025 11:37 Відповісти
 
 