Генштаб розглядає вимкнення мобільної мережі під час повітряних тривог, - ЗМІ

Генеральний штаб ЗСУ не відкидає можливості вимикати мобільну мережу чи значно сповільнювати мобільний інтернет під час повітряних тривог і атак РФ "Шахедами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив співрозмовник у Генштабі.

Там зазначили, що попри те, що нині вистачає заходів, які протидіють застосуванню Росією української мобільної мережі для навігації безпілотників, у майбутньому ця ситуація може змінитись.

За словами співрозмовника, такі заходи особливо ефективні проти дронів із камерами, які потребують швидкого зв’язку для передачі даних.

"Сенс у таких заходах [вимкнення мобільної мережі] є. Наскільки це потрібно — залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV", - пояснили виданню в Генштабі.

Водночас безпілотникам без камери не потрібна велика швидкість інтернету, щоб передавати дані.

