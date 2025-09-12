УКР
Генштаб розглядає вимкнення мобільної мережі під час повітряних тривог, - ЗМІ

У Генштабі розглядають відключення мобільного зв’язку під час тривог

Генеральний штаб ЗСУ не відкидає можливості вимикати мобільну мережу чи значно сповільнювати мобільний інтернет під час повітряних тривог і атак РФ "Шахедами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив співрозмовник у Генштабі.

Там зазначили, що попри те, що нині вистачає заходів, які протидіють застосуванню Росією української мобільної мережі для навігації безпілотників, у майбутньому ця ситуація може змінитись.

За словами співрозмовника, такі заходи особливо ефективні проти дронів із камерами, які потребують швидкого зв’язку для передачі даних.

"Сенс у таких заходах [вимкнення мобільної мережі] є. Наскільки це потрібно — залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV", - пояснили виданню в Генштабі. 

Водночас безпілотникам без камери не потрібна велика швидкість інтернету, щоб передавати дані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров пообіцяв покращення якості мобільного зв’язку вздовж автотрас до кінця 2026 року

Автор: 

Генштаб ЗС (7242) інтернет (2067) мобільний зв’язок (1071) війна в Україні (6137)
У орків піддивляєтеся? Як же зелена наволоч мріє про тоталітаризм, все під копірку.
показати весь коментар
12.09.2025 21:50 Відповісти
Може, краще, забороняти сімкам перемикатись між базовими станціями під час тривоги?
показати весь коментар
12.09.2025 21:51 Відповісти
Не допоможе. Поставлять 5 сімкарт. І все. По одній на область. І джіпіес трекер. Вмикатимуть лише при заході на ціль.
показати весь коментар
12.09.2025 21:56 Відповісти
Там між станціями декілька кілометрів. Тобі треба буде 100 сімок пхати в дрон.
показати весь коментар
12.09.2025 21:57 Відповісти
Ні. Він летітиме по задній траєкторії.
10 це максимум. І ціна питання 2000 грн.
показати весь коментар
12.09.2025 21:59 Відповісти
Реєстрація в мережі займає якийсь час. Дрон просто пролетить станцію поки буде вмикати нову сімку. Можна збільшити час реєстрації.
показати весь коментар
12.09.2025 22:01 Відповісти
Можна взагалі просто заборонити реєстрацію у мережі під час тривог. Тоді 100% абонентів залишаться із зв'язком, треба лише не вимикати телефон.
показати весь коментар
12.09.2025 22:06 Відповісти
Гарна думка. Протидія теж є - агент з копіями сімок в районі удару. Але це значно ускладнить атаки.
показати весь коментар
12.09.2025 22:18 Відповісти
Можна хоч мільйон напівмір зробити, а правда одна. Дрон летить по інтернет мережах наших операторів.
І допоки їх не вимкнути, то напівмір обходитимуть.
показати весь коментар
12.09.2025 22:57 Відповісти
Думаю давно пора, хотя бы в приграничных районах.
показати весь коментар
12.09.2025 21:51 Відповісти
в Сумах перерви між тривогами в середньому 10хв,так що ти млять в зв''язку з цим нам пропонуєш??
показати весь коментар
12.09.2025 21:55 Відповісти
Вай - фай!
показати весь коментар
12.09.2025 21:57 Відповісти
дебіл,, в приватному секторі який нахер вайфай??це не Київ це Суми,а в пригороді тільки мобільний інет,порадники куєві,заткніться краще....
показати весь коментар
12.09.2025 22:00 Відповісти
Шо, в людей в пригороді немає провідного інтернету?
показати весь коментар
12.09.2025 22:21 Відповісти
Не порадники, в радники.
Гугл не допомагає?
В приватному секторі офігєнний вай фай, як і у кожному селі в Україні. Це така штука яку тягнуть по електро стовпах.
В ти на парашу дамой... Тут водки нема.
показати весь коментар
12.09.2025 22:51 Відповісти
Наприклад в Сумській області і так зв`язок погано працює... І тривоги по 15-20 годин на добу, в укритті весь час не посидишь. Рятує лише оповіщенні від ТГ каналів, які намагається вчасно попереджати про небезпеку.
показати весь коментар
12.09.2025 22:08 Відповісти
І хто скаже що смарагдовий не взмові з путлером?
показати весь коментар
12.09.2025 21:52 Відповісти
історія така штука,після перевиборів може таке Г вспливсти,охреніємо всі,це не сереньовіччя,обов'язково протече,або від звворотнього буде прямо доведено ....
показати весь коментар
12.09.2025 21:57 Відповісти
Давно пора. Є вай фай у кожній хаті
Місяць 100 - 200 грн. у будь якого провайдера.
Шахеди літають, по інету від мобільних операторів
показати весь коментар
12.09.2025 21:52 Відповісти
проклятий багатій, щоб ти пощез!!!
показати весь коментар
12.09.2025 22:18 Відповісти
Розумне рішення. Але людям буде стрьомно в укриттях сидіти без жодної інформації про рух шахедів чи ракет.
показати весь коментар
12.09.2025 21:54 Відповісти
Далеко не вєздє. Чому ви так вирішили?
показати весь коментар
12.09.2025 22:05 Відповісти
Яке місто?
показати весь коментар
12.09.2025 22:10 Відповісти
Може десь в Києві чи великих містах і є...
показати весь коментар
12.09.2025 22:09 Відповісти
Ви колись виїжджали з Києва далі, ніж за Святошино?
показати весь коментар
12.09.2025 22:14 Відповісти
Нічого. Під час "вялікой атєчєствєной" вистачало "матюгальників" на стовпах: "ґражданє, ваздушная трєвоґа! ваздушная трєвоґа"!
показати весь коментар
12.09.2025 22:05 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 22:19 Відповісти
новий експеримент в вольєрі?
показати весь коментар
12.09.2025 21:57 Відповісти
А як викликати швидку, поліцію, пожежників якщо не працює зв'язок ?
показати весь коментар
12.09.2025 22:00 Відповісти
Та навіщо воно все треба, коли можно потужно і незламно вмирати?
показати весь коментар
12.09.2025 22:05 Відповісти
Ржали з кацапів, в підсумку вводять те ж саме.
Хоча якщо попрацювати мізками - можна написати алгоритм, коли дуже швидке перемикання абонента між вежами стільникового зв'язку буде блокувати йому мобільний інтернет на декілька годин.
показати весь коментар
12.09.2025 22:06 Відповісти
Боюся, що дрон виходить на зв'язок тільки при заході на ціль (вище правильно написали).
показати весь коментар
12.09.2025 22:11 Відповісти
Є ще і дрони-розвідники
показати весь коментар
12.09.2025 22:20 Відповісти
У розвідників буде по 100 сімок (вище правильно написали).
показати весь коментар
12.09.2025 22:43 Відповісти
Якщо поможе, тоді це необхідно.
показати весь коментар
12.09.2025 22:08 Відповісти
Кацапи через газову трубу спокійно собі заходять у Куп'янськ, - deep state

https://t.me/DeepStateUA/22459
показати весь коментар
12.09.2025 22:08 Відповісти
Одиннород))). Дальше белый список сайтов которые не будут блокировать. Дия, Резерв+, телемарафон... Что там ещё.)) Работа этих сервисов мешать шахедам скорее всего не будет. Остальное объяснят зеботы и прочие представители мудрого народа)
показати весь коментар
12.09.2025 22:20 Відповісти
Вічний Лідор, який узурпував владу через війну (у кацапні - Чечня була), стадо, яке підтримує Вічного лідора до усеру, брехлива пропаганда. Чого немає - це тільки нафти й газу.
показати весь коментар
12.09.2025 22:26 Відповісти
Як це в тобі міститься або в тебе влазить два такі різні боти, трампоботка і порохоботка?
показати весь коментар
12.09.2025 22:32 Відповісти
По вай фай або по старлінку інтернет ніхто блокувати не буде
показати весь коментар
12.09.2025 22:54 Відповісти
Не допоможе.
показати весь коментар
12.09.2025 22:20 Відповісти
Поки не спробуєм, то не взнаєм.
показати весь коментар
12.09.2025 22:22 Відповісти
Речник генштабу
показати весь коментар
12.09.2025 22:26 Відповісти
Треба зважити на факти, а вони такі - під час масованих нальотів шахедів, навідникаи користуються мобільним зв'язком для коректування удару по цілям.
При влучанні ракет (балістика, аеробалістика, кинжал, калібр, Х-101, Х-555) ГУР, СБУ часто фіксував обмін інформацією з ворогм про підтверждення так званої ефективності нанесення конкретного удару по цілі або групі цілей.
Ось така правда, малята!
Тому - відключення, як змушена міра. А альтернатива - повернення до дротового зв'язку, як це не буде дико та дивно!
показати весь коментар
12.09.2025 22:35 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 22:49 Відповісти
Йшов 4-й рік війни.
Краще зараз ніж ніколи.
показати весь коментар
12.09.2025 22:45 Відповісти
Краще вимкніть марафон.
показати весь коментар
12.09.2025 22:51 Відповісти
А ти його не дивися. А то встромляєш свої тупі очі в цей марафон цілодобово і такий же бібіл як і вони там став.
показати весь коментар
12.09.2025 22:58 Відповісти
А більше нічого дивитись.
показати весь коментар
12.09.2025 23:02 Відповісти
 
 