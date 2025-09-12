Генштаб рассматривает отключение мобильной сети во время воздушных тревог, - СМИ

Генеральный штаб ВСУ не исключает возможности выключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушных тревог и атак РФ "Шахедами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил собеседник в Генштабе.

Там отметили, что несмотря на то, что сейчас хватает мер, которые противодействуют применению Россией украинской мобильной сети для навигации беспилотников, в будущем эта ситуация может измениться.

По словам собеседника, такие меры особенно эффективны против дронов с камерами, которые нуждаются в быстрой связи для передачи данных.

"Смысл в таких мерах [отключение мобильной сети] есть. Насколько это нужно - зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV", - пояснили изданию в Генштабе.

В то же время беспилотникам без камеры не нужна большая скорость интернета, чтобы передавать данные.

