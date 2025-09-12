РУС
Новости Отключение мобильной сети во время тревоги
Генштаб рассматривает отключение мобильной сети во время воздушных тревог, - СМИ

Генеральный штаб ВСУ не исключает возможности выключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушных тревог и атак РФ "Шахедами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил собеседник в Генштабе.

Там отметили, что несмотря на то, что сейчас хватает мер, которые противодействуют применению Россией украинской мобильной сети для навигации беспилотников, в будущем эта ситуация может измениться.

По словам собеседника, такие меры особенно эффективны против дронов с камерами, которые нуждаются в быстрой связи для передачи данных.

"Смысл в таких мерах [отключение мобильной сети] есть. Насколько это нужно - зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV", - пояснили изданию в Генштабе.

В то же время беспилотникам без камеры не нужна большая скорость интернета, чтобы передавать данные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Федоров пообещал улучшение качества мобильной связи вдоль автотрасс до конца 2026 года

Автор: 

Генштаб ВС (6930) интернет (1716) мобильная связь (441) война в Украине (6091)
Топ комментарии
Може, краще, забороняти сімкам перемикатись між базовими станціями під час тривоги?
12.09.2025 21:51 Ответить
Думаю давно пора, хотя бы в приграничных районах.
12.09.2025 21:51 Ответить
У орків піддивляєтеся? Як же зелена наволоч мріє про тоталітаризм, все під копірку.
12.09.2025 21:50 Ответить
У орків піддивляєтеся? Як же зелена наволоч мріє про тоталітаризм, все під копірку.
12.09.2025 21:50 Ответить
Може, краще, забороняти сімкам перемикатись між базовими станціями під час тривоги?
12.09.2025 21:51 Ответить
Не допоможе. Поставлять 5 сімкарт. І все. По одній на область. І джіпіес трекер. Вмикатимуть лише при заході на ціль.
12.09.2025 21:56 Ответить
Там між станціями декілька кілометрів. Тобі треба буде 100 сімок пхати в дрон.
12.09.2025 21:57 Ответить
Ні. Він летітиме по задній траєкторії.
10 це максимум. І ціна питання 2000 грн.
12.09.2025 21:59 Ответить
Реєстрація в мережі займає якийсь час. Дрон просто пролетить станцію поки буде вмикати нову сімку. Можна збільшити час реєстрації.
12.09.2025 22:01 Ответить
Можна взагалі просто заборонити реєстрацію у мережі під час тривог. Тоді 100% абонентів залишаться із зв'язком, треба лише не вимикати телефон.
12.09.2025 22:06 Ответить
Думаю давно пора, хотя бы в приграничных районах.
12.09.2025 21:51 Ответить
в Сумах перерви між тривогами в середньому 10хв,так що ти млять в зв''язку з цим нам пропонуєш??
12.09.2025 21:55 Ответить
Вай - фай!
12.09.2025 21:57 Ответить
дебіл,, в приватному секторі який нахер вайфай??це не Київ це Суми,а в пригороді тільки мобільний інет,порадники куєві,заткніться краще....
12.09.2025 22:00 Ответить
Наприклад в Сумській області і так зв`язок погано працює... І тривоги по 15-20 годин на добу, в укритті весь час не посидишь. Рятує лише оповіщенні від ТГ каналів, які намагається вчасно попереджати про небезпеку.
12.09.2025 22:08 Ответить
І хто скаже що смарагдовий не взмові з путлером?
12.09.2025 21:52 Ответить
історія така штука,після перевиборів може таке Г вспливсти,охреніємо всі,це не сереньовіччя,обов'язково протече,або від звворотнього буде прямо доведено ....
12.09.2025 21:57 Ответить
Давно пора. Є вай фай у кожній хаті
Місяць 100 - 200 грн. у будь якого провайдера.
Шахеди літають, по інету від мобільних операторів
12.09.2025 21:52 Ответить
Розумне рішення. Але людям буде стрьомно в укриттях сидіти без жодної інформації про рух шахедів чи ракет.
12.09.2025 21:54 Ответить
В укрытиях везде есть кабельный интернет
Вы ,видимо, не ходите в укрытие
Там с интернетом все отлично
12.09.2025 22:02 Ответить
Далеко не вєздє. Чому ви так вирішили?
12.09.2025 22:05 Ответить
Я обошла 5 укрытий в моем районе
Везде есть интернет
А вы сколько проверили укрытий?
Или все совсем просто?
Вы поленились, а
Ленивые всегда ищут оправдание своей лени
12.09.2025 22:08 Ответить
Нічого. Під час "вялікой атєчєствєной" вистачало "матюгальників" на стовпах: "ґражданє, ваздушная трєвоґа! ваздушная трєвоґа"!
12.09.2025 22:05 Ответить
новий експеримент в вольєрі?
12.09.2025 21:57 Ответить
А як викликати швидку, поліцію, пожежників якщо не працює зв'язок ?
12.09.2025 22:00 Ответить
Та навіщо воно все треба, коли можно потужно і незламно вмирати?
12.09.2025 22:05 Ответить
Ржали з кацапів, в підсумку вводять те ж саме.
Хоча якщо попрацювати мізками - можна написати алгоритм, коли дуже швидке перемикання абонента між вежами стільникового зв'язку буде блокувати йому мобільний інтернет на декілька годин.
12.09.2025 22:06 Ответить
Якщо поможе, тоді це необхідно.
12.09.2025 22:08 Ответить
 
 