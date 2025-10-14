РУС
Мобильные операторы начали блокировать навязчивые номера: Федоров рассказал, как пожаловаться на спамеров

как заблокировать спамеров

Украинцы могут больше не получать спам-звонки, поскольку отныне мобильные операторы могут блокировать навязчивые номера.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что недавно правительство приняло постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие Правила вступили в силу 2 октября - и уже заблокированы тысячи спам-номеров.

"Спам-звонки - это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу", - пояснил Федоров.

Читайте: Генштаб рассматривает отключение мобильной сети во время воздушных тревог, - СМИ

По его словам, теперь каждый украинец может обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого совершали звонок:

🔷Vodafone - в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге
🔷Kyivstar - в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге
🔷LifeCell - в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге

Также можно пожаловаться на горячую линию Правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

"Оставляйте заявки и помогайте операторам бороться со спамерами", - резюмирует вице-премьер.

мобильная связь (442) спам (7) Федоров Михаил (530)
То хай блокують - прапор їм в руки - мінімум 5 дзвінків в день позначених як спам чи шахраї - то вони ж їх розрізняють - чого не блокують?
показать весь комментарий
14.10.2025 09:30 Ответить
А щоб на самих себе випадково не вийти.
показать весь комментарий
14.10.2025 09:48 Ответить
Де столоваться будуть власники колл-центрів - урядовці?
показать весь комментарий
14.10.2025 10:03 Ответить
Спробував повідомити про спам-номер, виявилося, що у Київстара немає такоє можливості ні в додатку, ні на сайті, ні після спілкування з оператором. Щоб заблокувати на сайті НКРЄК - потрібно витиратити часу стільки на офіційне звернення до Уряду, що заме ьюбільше, ніж подати позов до суду.
Поки НІЧОГО не зроблено окрім заяв.
Оператор навіть нічого проце не чув.
показать весь комментарий
14.10.2025 09:47 Ответить
Я не здивований. Бо для того чиновники й існують, щоб ротом говорити будь-що.
показать весь комментарий
14.10.2025 09:50 Ответить
 
 