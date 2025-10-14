Мобильные операторы начали блокировать навязчивые номера: Федоров рассказал, как пожаловаться на спамеров

Украинцы могут больше не получать спам-звонки, поскольку отныне мобильные операторы могут блокировать навязчивые номера.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что недавно правительство приняло постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие Правила вступили в силу 2 октября - и уже заблокированы тысячи спам-номеров.

"Спам-звонки - это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу", - пояснил Федоров.

Читайте: Генштаб рассматривает отключение мобильной сети во время воздушных тревог, - СМИ

По его словам, теперь каждый украинец может обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого совершали звонок:

🔷Vodafone - в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге

🔷Kyivstar - в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге

🔷LifeCell - в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге

Также можно пожаловаться на горячую линию Правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

"Оставляйте заявки и помогайте операторам бороться со спамерами", - резюмирует вице-премьер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ