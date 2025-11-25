Росія намагається створити дефіцит пального в Україні, ‒ Міненерго

У Міністерстві енергетики визначили перелік заходів, спрямованих на стабільне забезпечення країни пальним в умовах воєнних ризиків.

Зокрема йдеться про підготовку резервних логістичних маршрутів, взаємодію з міжнародними партнерами, посилення безпекових процедур та інші кроки, повідомляє пресслужба Міненерго за підсумками наради за участі представників органів влади, державних та приватних гравців ринку.

"Ворог посилює гібридні атаки та загрози намагаючись створити дефіцит шляхом атак по портовій інфраструктурі, зменшенню надходходжень палива через суміжні ринки", – зазначили у відомстві.

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Під час наради обговорили, як протидіяти гібридним і військовим загрозам за допомогою альтернативних логістичних шляхів, тіснішої співпраці з партнерами за кордоном, посилення безпеки, а також технічні підходи до формування необхідних резервів нафтопродуктів у воєнних умовах. За підсумками зустрічі напрацьовано низку пропозицій щодо рішень і підготовки нормативно-правових актів, потрібних для виконання визначених завдань.

Як повідомлялося, в Україні планують розгорнути будівництво малих атомних реакторів, які мають поступово замінити вугільні електростанції. Такі реактори розглядають як сучасну й перспективну технологію – вони компактніші за традиційні АЕС, мають підвищені показники безпеки та можуть зводитися швидше, ніж великі атомні станції.