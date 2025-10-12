В Україні планують будувати малі атомні реактори: вони замінять вугільні електростанції

В Україні хочуть будувати малі атомні реактори. Як повідомляє Цензор.НЕТ, Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження таких установок і вже створило спеціальну робочу групу, яка займається планом їх реалізації.

Перший заступник міністра Артем Некрасов розповів про це під час засідання парламентського комітету з питань енергетики. Там також презентували законопроєкт, який має дати старт будівництву малих модульних реакторів в Україні.

Малі атомні реактори вважаються сучасною і перспективною технологією - вони компактні, безпечні та швидше зводяться, ніж великі атомні станції. У деяких країнах світу вже почали переходити до практичного етапу їх створення.

За словами Некрасова, такі установки можуть встановлювати на базі старих теплових електростанцій або на великих підприємствах.

Зараз розглядаються два ключові напрями - проєкти "Фенікс" і "Гефест".

"Фенікс" передбачає заміну вугільних електростанцій на сучасні атомні потужності, а "Гефест" має допомогти оновити металургійну галузь за допомогою чистішої та безпечнішої енергії, - додав перший заступник Міненерго.

Нагадаємо, через російську агресію на Запорізькій АЕС триває найдовший блекаут – майже три тижні станція працює на дизель-генераторах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив про необхідність посилення тиску на Росію задля повернення станції під контроль України.