В Україні планують будувати малі атомні реактори: вони замінять вугільні електростанції

Україна готується до будівництва малих реакторів

В Україні хочуть будувати малі атомні реактори. Як повідомляє Цензор.НЕТ, Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження таких установок і вже створило спеціальну робочу групу, яка займається планом їх реалізації.

Перший заступник міністра Артем Некрасов розповів про це під час засідання парламентського комітету з питань енергетики. Там також презентували законопроєкт, який має дати старт будівництву малих модульних реакторів в Україні.

Читайте: В Німеччині презентували концепт комерційного термоядерного реактора вартістю 15-18 мільярдів євро

Малі атомні реактори вважаються сучасною і перспективною технологією - вони компактні, безпечні та швидше зводяться, ніж великі атомні станції. У деяких країнах світу вже почали переходити до практичного етапу їх створення.

За словами Некрасова, такі установки можуть встановлювати на базі старих теплових електростанцій або на великих підприємствах.

Зараз розглядаються два ключові напрями - проєкти "Фенікс" і "Гефест".

Також читайте: Паливна криза на окупованих територіях загрожує безпеці Запорізької АЕС, - Центр нацспротиву

"Фенікс" передбачає заміну вугільних електростанцій на сучасні атомні потужності, а "Гефест" має допомогти оновити металургійну галузь за допомогою чистішої та безпечнішої енергії, - додав перший заступник Міненерго. 

Нагадаємо, через російську агресію на Запорізькій АЕС триває найдовший блекаут – майже три тижні станція працює на дизель-генераторах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив про необхідність посилення тиску на Росію задля повернення станції під контроль України.

Нью васюки....
ще один пілісос з обойми зе наркєта

обзивати?????? я чекаю від вас аналізи зеленського на вміст наркотиків. можете надати?
Нью васюки....
ще один пілісос з обойми зе наркєта

Ви думаєте обзивати президента воюючої країни в унісон з москалями наркотою це розумно ? П
обзивати?????? я чекаю від вас аналізи зеленського на вміст наркотиків. можете надати?
Докази лежать на обвинувачі. То докази в студію
Це наша суб'єктивна думка, яка грунтується на об'єктивних та суб'єктивних фактах.Звичайно, ми можемо кардинально помилятися і заборонені речовини тут ні до чого. Воно може від природи таке довбануте.
це набутий недолік. як і гомосексуалізм. зеленський все бічно розвинена істота
Він не думає. Він працює.
Ще невідомо деталі угоди, які нав'язує кнр!! Бо раптом ті реактори виявляться на "лінії розмежування" чи щось таке..
+ Смєта на асфальт і шатли
Мільйон мегатонн!
Де дівати потім будем, не буржуйка.
Топливные элементы (ТВЭЛы) опять будут из параши, как и с болгарской афёрой?
На расее таких разработок нет. Это Вестингауз
Будуть. Зєльоні довбодятли щось придумають щоб грошики хоча б опосередковано расєюшке попали.
знову велике будівництво від зельонського. війна вже закінчилась? може все таки гроші на ЗСУ, чим розкрадання.
Ну якщо на ЗСУ, то і війна дивись закінчиться. А як тоді красти? Зєльоні дефективні менеджери не вороги собі.
В умовах війни з кацапами це погана ідєя. Якщо реактор пряме влучання іскандера не витримає, а він не витримає, будемо мати фактично влучання тактично ядерною зброєю.
Погана ідєя, принаймі поки в кремлі сидять підараси...
що заважає русні вдарити по ВВЕРах? Технічно це можливо, але на практиці, це буде велике забруднення в тому числі і російських земель. Інакше русня б це давно зробила.
******** реактор розрахований на пряме влучання великого літака. Ракету теж може витримати
бетонобійні бомби та ракети мають значно більшу проникну здатність
А там завжди сидять підараси. Здохне одне *****, на його місце виберуть, або само всядеться якесь інше *****. Століттями таке було. Історія про це каже.
В отличие от больших станций, малые реально можно закопать и сверху жб плиту в 2 метра
бетонобійним бомбам та ракетам пофіг на ті 2 метри зб.
У клептократії, що не день, то новий проект про новий мільярд дерев, а українців всіх на фронт!
Ще чекаємо новий тендер на проект вирубки тих мільярда дерев,а то через ті хащі ні пройти ні проїхати.
розові фламінго-реактори? від міндіча?
Вони рідненькі. Кормільци.
Тоді при помощі шахеда можна буде зробити малий Чорнобиль, в маштабі 1:43
бімба "Малюк".
Тільки по власній території.
Під найпотужнішими гаслами !
Проблема цієї концепції в тому, що малі реактори, як правило, модульні - для керування потрібен мінімум персоналу, "заправка" новим паливом може бути не передбачена, замість неї заміна модуля. А отже треба мінімум українського персоналу. Такі реактори у нас не виробляють.

Особисто я вважаю, що треба створювати власні реактори (хоч аналог РБМК), інакше перехід на модульні реактори вб'є необхідність в ядерних спеціалістах. А нам треба мати ядерну компетенцію, в тому числі для створення ядерної зброї, палива.
О, тут дійсно проблема!
Бо ми крім рапсу, зерна та якихось айті послуг що зараз виробляємо ???? І будемо залежні як тубільці, колонія країна мрій міндіча
цього я і боюся, надто вже ця схема вигідна для русні та заходу

ми і зараз тупо експортуємо стратегічний ресурс - уранову руду
краще атомну бомбу збудуйте
так вона вже є. безугла називаєтья
так, створення яз ще додатково дасть нам можливість (через супутні технології) виробляти ядерне паливо та малі реактори на плутонії
Оцей персонаж на фотці колись жалівся, що десять лимонів гривень йому на місяць в якості зарплатні не вистачає.
зараз в нього все гуд. цвіте і пахне в зе болоті
Клоунське болото для нього - рідна стихія.
шо,апять?Амери мали будувати ще кілька років тому..
Зелений цирк ....
Записывайте: в общем "космические корабли будут бороздить просторы большого театра"(с). Есть план.
Такі реактори дійсно будуть, у недалекому майбутньому, працювати в світі, але зараз розповідати про проекти, які будуть через 10 - 15 років - це небезпечна маячня. Йде кровава війна і треба думати про те, як вижити зараз, в цю зиму, в наступну зиму, а не розповідати казки і планувати витрачати на ці казки гроші.
Це правда. Черга на ці реактори 7-8 років.
Нащо такі прожекти публікувати...
Для незламної потужності. Імітація бурхливої діяльності. Людям нравіцца
В Україні мають з'явитися 20 малих модульних атомних реакторів, які обіцяє побудувати американська компанія Holtec International спільно з "Енергоатомом". Причому перший з них планують побудувати вже у 2029 році, як випливає з угоди про співробітництво між двома компаніями.

Яка вартість такого реактора ще ніхто не знає. Бо неможливо чітко визначити вартість чогось, що поки що ніде не побудовано.
Згідно з розрахунками експертів, на першому етапі, коли ММР вийдуть на ринок, вони будуть дорожчими за собівартістю виробленої енергії, ніж нинішні великі атомні реактори.
А дешевшими вони можуть стати лише тоді, коли виробництво окремих модулів, з яких вони складатимуться, набуде великих промислових масштабів, а саме тисяч штук.
Коли це станеться, не береться прогнозувати ніхто.
Це якась афера. Не має вільних реакторів. Все заброньовано на 5-8 років. Через 3 роки схоже на аферу. Виробників таких реакторів 2 чи 3 в світі. Японія і США.
і навколо кожного - потужний захист з габіонів!! )) дайош - мільйон габіонів!!
Вже писав: помре коли площадку будуть шукати. люба тер громада скажить щос таке - стройте у у сусідив. нам не треба.і люди вийдуть блокувати стройки...
Є землі держрезерву. Є процедура вилучення земель по рішенню ВР.
а ще є блокировки доріг людьми...і це в условіях коли зброї на руках до біса
1 екпспеременьальний поставити в конче заспі
В Київі веже давно виготовляли малі атомні реактори- друга площадка
"Ленінській кузні".
генератори малі-
крадіжка велика
Реактори-95...
Енергію можно добувати класичним методом з використанням клоунів і ********** кийкив.
Велике реактирство.
спочатку хай гіперлуп збудують
