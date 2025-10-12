Зеленський: На ЗАЕС триває найдовший тритижневий блекаут, станція працює на дизель-генераторах

На окупованій Росією Запорізькій АЕС триває найдовший блекаут – майже три тижні станція працює на дизель-генераторах.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що обговорив із партнерами ситуацію, яка склалася довкола енергопостачання на Запорізький АЕС.

"Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції – і саме український контроль, саме наші українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки", - сказав президент.

Зеленський заявив про необхідність посилення тиску на Росію задля повернення станції під контроль України.

"Росія не має інтересу повертати безпеку – їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС – уже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути", - підсумував очільник держави.

