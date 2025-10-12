УКР
Новини живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
554 14

Зеленський: На ЗАЕС триває найдовший тритижневий блекаут, станція працює на дизель-генераторах

заес

На окупованій Росією Запорізькій АЕС триває найдовший блекаут – майже три тижні станція працює на дизель-генераторах.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що обговорив із партнерами ситуацію, яка склалася довкола енергопостачання на Запорізький АЕС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції – і саме український контроль, саме наші українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки", - сказав президент.

Зеленський заявив про необхідність посилення тиску на Росію задля повернення станції під контроль України.

"Росія не має інтересу повертати безпеку – їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС – уже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути", - підсумував очільник держави.

Читайте також: Україна закликає світ визнати дії РФ та "Росатому" на ЗАЕС незаконними й критично небезпечними, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (25786) Запорізька АЕС (1479)
Топ коментарі
+7
так всім розкжи,як ти ЗАЕС ***** віддав? чи Порошенко в цьому винний?
показати весь коментар
12.10.2025 18:22 Відповісти
+5
показати весь коментар
12.10.2025 18:35 Відповісти
+5
не Бог послав нам зебіла, а політтехнологи, в тому числі російські
показати весь коментар
12.10.2025 18:50 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 18:22 Відповісти
Етодругое
показати весь коментар
12.10.2025 19:09 Відповісти
Їбаш по курятнику.
показати весь коментар
12.10.2025 18:31 Відповісти
Главний енергетик всесвіту загундосив.
показати весь коментар
12.10.2025 18:34 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 18:50 Відповісти
С начала марта 22 станция под контролем окупирущей стороны, по всем правилам войны за имущество и население в оккупации отвечает сторона которая захватила .
Зачем вообще переживать за работу этой станции если она не отдает энергию в энергорынок Украины?
Или это как подача электричества на Титан в Крыму после 14 мотивируя что там озера с отходами , вроде даже вагоны ещё туда катались до средины 15.
показати весь коментар
12.10.2025 18:40 Відповісти
Розкажи краще, як ти Південь з Каховкою та ЗАЕС здавав пуйлові, казкар ти наш чотириразовоухилянтний.
показати весь коментар
12.10.2025 18:46 Відповісти
Орки ще трохи потягнуть на дизель-генераторах а тоді скажуть що все, треба терміново під'єднувати бо рвоне. Гросі дасть добро і все. Станція почне працювати на московію. Під охороною МАГАТЕ. ЗСУ заборонять наносити враження по орківських лініях електропередач.
Це бачать навіть діти з дитячого садочка. А Лідар включає дурника, як і завжди.
показати весь коментар
12.10.2025 18:51 Відповісти
Так вибори ж неначасі. Сам Єрмак сказав
показати весь коментар
12.10.2025 18:54 Відповісти
Зеленский: давите на москву, бо ЗАЭС крупнейшая в Европе.
Партнеры: а как пр@ли то? простите шо на французком
Зеленский: нуу... ******** Арестович не ту карту нарисовал, но он теперь наказан
показати весь коментар
12.10.2025 18:57 Відповісти
На генераторах станція може пропрацювати 2-3 роки. Такий у них ресурс
показати весь коментар
12.10.2025 18:59 Відповісти
А я на горілці іноді можу працювати
показати весь коментар
12.10.2025 20:29 Відповісти
Ну і нехай собі працює
показати весь коментар
12.10.2025 19:18 Відповісти
 
 