Зеленский: На ЗАЭС продолжается самый длительный трехнедельный блэкаут, станция работает на дизель-генераторах

На оккупированной Россией Запорожской АЭС продолжается самый длинный блэкаут - почти три недели станция работает на дизель-генераторах.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что обсудил с партнерами ситуацию, которая сложилась вокруг энергоснабжения Запорожской АЭС.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Мы обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции. Мы можем, как это уже было десятки раз, отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать безопасность станции - и именно украинский контроль, именно наши украинские специалисты являются стопроцентной гарантией безопасности", - сказал президент.

Зеленский заявил о необходимости усиления давления на Россию для возвращения станции под контроль Украины.

"Россия не имеет интереса возвращать безопасность - их надо дожать до этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ. Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать. Продолжается самый длинный блэкаут на Запорожской АЭС - уже почти три недели станция на дизель-генераторах. Так не должно быть", - подытожил глава государства.

Читайте также: Украина призывает мир признать действия РФ и "Росатома" на ЗАЭС незаконными и критически опасными, - Сибига