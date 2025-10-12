РУС
Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
Зеленский: На ЗАЭС продолжается самый длительный трехнедельный блэкаут, станция работает на дизель-генераторах

На оккупированной Россией Запорожской АЭС продолжается самый длинный блэкаут - почти три недели станция работает на дизель-генераторах.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что обсудил с партнерами ситуацию, которая сложилась вокруг энергоснабжения Запорожской АЭС.

"Мы обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции. Мы можем, как это уже было десятки раз, отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать безопасность станции - и именно украинский контроль, именно наши украинские специалисты являются стопроцентной гарантией безопасности", - сказал президент.

Зеленский заявил о необходимости усиления давления на Россию для возвращения станции под контроль Украины.

"Россия не имеет интереса возвращать безопасность - их надо дожать до этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ. Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать. Продолжается самый длинный блэкаут на Запорожской АЭС - уже почти три недели станция на дизель-генераторах. Так не должно быть", - подытожил глава государства.

Украина призывает мир признать действия РФ и "Росатома" на ЗАЭС незаконными и критически опасными, - Сибига

Зеленский Владимир (22227) Запорожская АЭС (766)
так всім розкжи,як ти ЗАЕС ***** віддав? чи Порошенко в цьому винний?
12.10.2025 18:22 Ответить
Їбаш по курятнику.
12.10.2025 18:31 Ответить
Главний енергетик всесвіту загундосив.
12.10.2025 18:34 Ответить
12.10.2025 18:35 Ответить
не Бог послав нам зебіла, а політтехнологи, в тому числі російські
12.10.2025 18:50 Ответить
С начала марта 22 станция под контролем окупирущей стороны, по всем правилам войны за имущество и население в оккупации отвечает сторона которая захватила .
Зачем вообще переживать за работу этой станции если она не отдает энергию в энергорынок Украины?
Или это как подача электричества на Титан в Крыму после 14 мотивируя что там озера с отходами , вроде даже вагоны ещё туда катались до средины 15.
12.10.2025 18:40 Ответить
Розкажи краще, як ти Південь з Каховкою та ЗАЕС здавав пуйлові, казкар ти наш чотириразовоухилянтний.
12.10.2025 18:46 Ответить
Орки ще трохи потягнуть на дизель-генераторах а тоді скажуть що все, треба терміново під'єднувати бо рвоне. Гросі дасть добро і все. Станція почне працювати на московію. Під охороною МАГАТЕ. ЗСУ заборонять наносити враження по орківських лініях електропередач.
Це бачать навіть діти з дитячого садочка. А Лідар включає дурника, як і завжди.
12.10.2025 18:51 Ответить
Так вибори ж неначасі. Сам Єрмак сказав
12.10.2025 18:54 Ответить
Зеленский: давите на москву, бо ЗАЭС крупнейшая в Европе.
Партнеры: а как пр@ли то? простите шо на французком
Зеленский: нуу... ******** Арестович не ту карту нарисовал, но он теперь наказан
12.10.2025 18:57 Ответить
На генераторах станція може пропрацювати 2-3 роки. Такий у них ресурс
12.10.2025 18:59 Ответить
 
 