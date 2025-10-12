Зеленский: На ЗАЭС продолжается самый длительный трехнедельный блэкаут, станция работает на дизель-генераторах
На оккупированной Россией Запорожской АЭС продолжается самый длинный блэкаут - почти три недели станция работает на дизель-генераторах.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что обсудил с партнерами ситуацию, которая сложилась вокруг энергоснабжения Запорожской АЭС.
"Мы обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции. Мы можем, как это уже было десятки раз, отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать безопасность станции - и именно украинский контроль, именно наши украинские специалисты являются стопроцентной гарантией безопасности", - сказал президент.
Зеленский заявил о необходимости усиления давления на Россию для возвращения станции под контроль Украины.
"Россия не имеет интереса возвращать безопасность - их надо дожать до этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ. Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать. Продолжается самый длинный блэкаут на Запорожской АЭС - уже почти три недели станция на дизель-генераторах. Так не должно быть", - подытожил глава государства.
Зачем вообще переживать за работу этой станции если она не отдает энергию в энергорынок Украины?
Или это как подача электричества на Титан в Крыму после 14 мотивируя что там озера с отходами , вроде даже вагоны ещё туда катались до средины 15.
Це бачать навіть діти з дитячого садочка. А Лідар включає дурника, як і завжди.
Партнеры: а как пр@ли то? простите шо на французком
Зеленский: нуу... ******** Арестович не ту карту нарисовал, но он теперь наказан