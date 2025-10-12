Украина призывает мир признать действия РФ и "Росатома" на ЗАЭС незаконными и критически опасными, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" на оккупированной Запорожской АЭС незаконными, неприемлемыми и критически опасными и оказать давление на Россию.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Так, он отметил, что ЗАЭС находится в режиме блэкаута уже почти три недели, что представляет угрозу ядерной безопасности. Россия намеренно разорвала соединение станции с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети - действие, которое никогда ранее не имело места в истории атомной энергетики.
Сибига подчеркнул, что это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта. Несанкционированные действия российского "Росатома" нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом.
Москва пытается обмануть МАГАТЭ и все техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, что проблему вызвал кто-то другой, а не она сама. Но настоящая проблема заключается в том, что Россия атаковала и захватила мирный украинский атомный объект, разместила там своих военных и оружие, заминировала его периметр и теперь проводит технически неприемлемые эксперименты", - отметил глава МИД.
По словам министра, чтобы положить конец опасному блэкауту, Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач - она может сделать это в любой момент.
Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными.
Мы призываем МАГАТЭ оказать давление на Россию, чтобы она прекратила все технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу - Украине", - добавил он.
