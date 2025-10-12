РУС
Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
Украина призывает мир признать действия РФ и "Росатома" на ЗАЭС незаконными и критически опасными, - Сибига

Блэкаут на ЗАЭС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" на оккупированной Запорожской АЭС незаконными, неприемлемыми и критически опасными и оказать давление на Россию.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что ЗАЭС находится в режиме блэкаута уже почти три недели, что представляет угрозу ядерной безопасности. Россия намеренно разорвала соединение станции с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети - действие, которое никогда ранее не имело места в истории атомной энергетики.

Сибига подчеркнул, что это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта. Несанкционированные действия российского "Росатома" нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом.

Также читайте: Восстановлен процесс подключения Запорожской АЭС к внешней энергосети

Москва пытается обмануть МАГАТЭ и все техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, что проблему вызвал кто-то другой, а не она сама. Но настоящая проблема заключается в том, что Россия атаковала и захватила мирный украинский атомный объект, разместила там своих военных и оружие, заминировала его периметр и теперь проводит технически неприемлемые эксперименты", - отметил глава МИД.

По словам министра, чтобы положить конец опасному блэкауту, Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач - она может сделать это в любой момент.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными.

Мы призываем МАГАТЭ оказать давление на Россию, чтобы она прекратила все технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу - Украине", - добавил он.

россия (97621) Сибига Андрей (673) Запорожская АЭС (765)
ВСІ обпісялись. Нема більше нічого на цій планеті - ні міжнародного права, ні НАТО, ні безпеки. Да і долар лише з початку року обезцінився майже як фантик.

Калаш і золото - все що в ціні
12.10.2025 15:55 Ответить
Скоріше покрутять пальцем біля скроні і скажуть «Ви навіщо розмінували Чонгар і відвели війська з Запоріжжя?». Засудженням кацапів не злякаєш.
12.10.2025 16:15 Ответить
Визнати - це лише слова! А потрібні міжнародні Дії!
12.10.2025 16:04 Ответить
зелений дегенерат сибіга!
всі хто плазував перед зеленими гнидами!
всі керівники вищої ланки!
всі до одного, не мають право більше працювати в державних органах!
це, моя виборча програма!
12.10.2025 16:04 Ответить
Треба знищити станцію доки РФ її не запустила, потім буде пізно...
12.10.2025 16:32 Ответить
а ще півроку назад говорили, що без України запустити ЗАЕС неможливо...знову збрехали, кацапи вже підключають станцію до своєї мережі
12.10.2025 16:34 Ответить
 
 