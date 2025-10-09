Восстановлен процесс подключения Запорожской АЭС к внешней энергосети

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что 9 октября начался процесс подключения Запорожской АЭС к внешней энергосети.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х, электроснабжение будет восстановлено через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1".

Гросси подчеркнул, что для полного восстановления потребуется определенное время, однако "обе стороны работают с МАГАТЭ конструктивно для достижения этой важной цели в пользу ядерной безопасности".

Он добавил, что никто не выиграет от ухудшения ситуации на станции, а МАГАТЭ продолжает следить за безопасностью объекта и уровнем радиации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты во время захвата Запорожской атомной электростанции перебили линии электроснабжения с двух сторон.

Украинские бригады неоднократно пытались восстановить электроснабжение со стороны подконтрольной территории, но россияне обстреливали ремонтников и убивали людей, - добавил глава государства.

Ранее мы сообщали, что Россия перешла ко второй фазе своего плана относительно захваченной Запорожской АЭС, устраивая провокации и обстрелы возле станции.

Оккупанты могут создать очередную провокацию с "реальной" угрозой взрыва, чтобы оправдать техническое переподключение АЭС.

