Восстановлен процесс подключения Запорожской АЭС к внешней энергосети
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что 9 октября начался процесс подключения Запорожской АЭС к внешней энергосети.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х, электроснабжение будет восстановлено через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1".
Гросси подчеркнул, что для полного восстановления потребуется определенное время, однако "обе стороны работают с МАГАТЭ конструктивно для достижения этой важной цели в пользу ядерной безопасности".
Он добавил, что никто не выиграет от ухудшения ситуации на станции, а МАГАТЭ продолжает следить за безопасностью объекта и уровнем радиации.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты во время захвата Запорожской атомной электростанции перебили линии электроснабжения с двух сторон.
Украинские бригады неоднократно пытались восстановить электроснабжение со стороны подконтрольной территории, но россияне обстреливали ремонтников и убивали людей, - добавил глава государства.
Ранее мы сообщали, что Россия перешла ко второй фазе своего плана относительно захваченной Запорожской АЭС, устраивая провокации и обстрелы возле станции.
Оккупанты могут создать очередную провокацию с "реальной" угрозой взрыва, чтобы оправдать техническое переподключение АЭС.
тобто - від української ...?
Русня хотіла заживити станцію від своїх мереж, і якщо вдасться, то запустити хоча б один реактор, щоби брати з нього енергію.
Але їхні лінії постійно горіли і коротили. Результат ми бачимо... хоча, думаю, Х.йло дуже не хотів відмовлятись від свого плану.
А що про цей подвиг Зеленського скажуть його виборці?
"Хуже нє будєт, зато хоть поржом?"