Новини живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
1 164 4

Відновлено процес підключення Запорізької АЕС до зовнішньої енергомережі

ЗАЕС підключають до ліній Дніпровська та Феросплавна-1

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що 9 жовтня розпочався процес підключення Запорізької АЕС до зовнішньої енергомережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис МАГАТЕ у соцмережі Х, електропостачання буде відновлено через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1".

Гроссі підкреслив, що для повного відновлення потрібен певний час, проте "обидві сторони працюють з МАГАТЕ конструктивно для досягнення цієї важливої мети на користь ядерної безпеки".

Також читайте: Гроссі закликав допустити фахівців МАГАТЕ до критично важливого ремонту ліній електропередач, що живлять Запорізьку АЕС

Він додав, що ніхто не виграє від погіршення ситуації на станції, а МАГАТЕ продовжує стежити за безпекою об’єкта та рівнем радіації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти під час захоплення Запорізької атомної електростанції перебили лінії електропостачання з двох боків.

Читайте також: МАГАТЕ зафіксувало серію обстрілів поблизу Запорізької АЕС

Українські бригади неодноразово намагалися відновити електропостачання з боку підконтрольної території, але росіяни обстрілювали ремонтників та вбивали людей, - додав глава держави. 

Раніше ми повідомляли, що Росія перейшла до другої фази свого плану щодо захопленої Запорізької АЕС, влаштовуючи провокації та обстріли біля станції.

Окупанти можуть створити чергову провокацію з "реальною" загрозою вибуху, щоб виправдати технічне перепідключення АЕС.

МАГАТЕ (783) ядерна безпека (594) Запорізька АЕС (1477) Гроссі Рафаель (330)
Коментувати
Сортувати:
тобто - від української ...?
показати весь коментар
09.10.2025 21:44 Відповісти
Так.
Русня хотіла заживити станцію від своїх мереж, і якщо вдасться, то запустити хоча б один реактор, щоби брати з нього енергію.
Але їхні лінії постійно горіли і коротили. Результат ми бачимо... хоча, думаю, Х.йло дуже не хотів відмовлятись від свого плану.
показати весь коментар
09.10.2025 21:49 Відповісти
Він і не відмовився. Так чи інакше - а будуть намагатись це зробити.
показати весь коментар
09.10.2025 21:52 Відповісти
Чому Зеленський не забезпечив охорону ЗАЕС, а здав її без бою?
А що про цей подвиг Зеленського скажуть його виборці?
"Хуже нє будєт, зато хоть поржом?"
показати весь коментар
09.10.2025 21:55 Відповісти
 
 