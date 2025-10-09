Відновлено процес підключення Запорізької АЕС до зовнішньої енергомережі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що 9 жовтня розпочався процес підключення Запорізької АЕС до зовнішньої енергомережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис МАГАТЕ у соцмережі Х, електропостачання буде відновлено через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1".

Гроссі підкреслив, що для повного відновлення потрібен певний час, проте "обидві сторони працюють з МАГАТЕ конструктивно для досягнення цієї важливої мети на користь ядерної безпеки".

Він додав, що ніхто не виграє від погіршення ситуації на станції, а МАГАТЕ продовжує стежити за безпекою об’єкта та рівнем радіації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти під час захоплення Запорізької атомної електростанції перебили лінії електропостачання з двох боків.

Українські бригади неодноразово намагалися відновити електропостачання з боку підконтрольної території, але росіяни обстрілювали ремонтників та вбивали людей, - додав глава держави.

Раніше ми повідомляли, що Росія перейшла до другої фази свого плану щодо захопленої Запорізької АЕС, влаштовуючи провокації та обстріли біля станції.

Окупанти можуть створити чергову провокацію з "реальною" загрозою вибуху, щоб виправдати технічне перепідключення АЕС.

