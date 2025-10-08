Росія готує провокацію на ЗАЕС, щоб під’єднати станцію до своїх енергомереж, - Андрющенко

Росія перейшла до другої фази свого плану щодо захопленої Запорізької АЕС, влаштовуючи провокації та обстріли біля станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Офіційна представниця окупаційної адміністрації Яшина заявила, що нібито Україна завдає ударів по паливних резервуарах для генераторів. Проте місія МАГАТЕ не зафіксувала жодних таких атак.

За словами Андрющенка, ці дії свідчать про перехід до фінальної стадії інтеграції ЗАЕС у російські енергосистеми. Очікується, що окупанти можуть створити чергову провокацію з "реальною" загрозою вибуху, щоб виправдати технічне перепідключення станції.

Водночас на окупованій території Запорізької області тривають відключення електроенергії через роботи на підстанціях у Мелітополі, що також вказує на активну фазу технічної підготовки до перепідключення АЕС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ