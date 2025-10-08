УКР
Росія готує провокацію на ЗАЕС, щоб під’єднати станцію до своїх енергомереж, - Андрющенко

Градирня ЗАЕС

Росія перейшла до другої фази свого плану щодо захопленої Запорізької АЕС, влаштовуючи провокації та обстріли біля станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Офіційна представниця окупаційної адміністрації Яшина заявила, що нібито Україна завдає ударів по паливних резервуарах для генераторів. Проте місія МАГАТЕ не зафіксувала жодних таких атак.

За словами Андрющенка, ці дії свідчать про перехід до фінальної стадії інтеграції ЗАЕС у російські енергосистеми. Очікується, що окупанти можуть створити чергову провокацію з "реальною" загрозою вибуху, щоб виправдати технічне перепідключення станції.

Водночас на окупованій території Запорізької області тривають відключення електроенергії через роботи на підстанціях у Мелітополі, що також вказує на активну фазу технічної підготовки до перепідключення АЕС.

Запорізька АЕС (1476) Андрющенко Петро (709)
Стаття у НГ стверджує, що такого не станеться, бо сама немита постраждає найбільше
показати весь коментар
08.10.2025 12:24 Відповісти
А без провокації не під'єднується?
показати весь коментар
08.10.2025 12:25 Відповісти
Кращеб розказав як Україна буде цьому протидіяти…
показати весь коментар
08.10.2025 12:40 Відповісти
Там уже давно все приєднано і без провокацій.
показати весь коментар
08.10.2025 12:41 Відповісти
Так не тормозіть а роз***буйте всі рашистські підстанції і мережі щоб рашисти цього не змогли зробити. Бо якщо рашисти підключать то тоді вже почнеться зовсім інший шантаж і війна.
показати весь коментар
08.10.2025 12:42 Відповісти
А надіятись на МАГАТЕ чи ООН це самому себе в сраку *****. Рашисти цього і хочуть щоб Україна сама нічого не робила а тільки призивала
показати весь коментар
08.10.2025 12:47 Відповісти
Чому ми і досі не розбили ті підстанції?Кацапи мовчки протянули 200 км високовольтну лінію до ЗАЕС.І ми ніяк їм не мішаємо.Тільки нічого не значущі заяви.Якись договорняк.
показати весь коментар
08.10.2025 12:42 Відповісти
Зє з єрмаком і сирскім спокійно споглядали як кацапи клали рейки з Ростова на Крим. А тут якісь "провода"...
показати весь коментар
08.10.2025 14:27 Відповісти
 
 