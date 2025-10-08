РУС
Россия готовит провокацию на ЗАЭС, чтобы подключить станцию к своим энергосетям, - Андрющенко

Градирня ЗАЭС

Россия перешла ко второй фазе своего плана по захваченной Запорожской АЭС, устраивая провокации и обстрелы возле станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Официальный представитель оккупационной администрации Яшина заявила, что якобы Украина наносит удары по топливным резервуарам для генераторов. Однако миссия МАГАТЭ не зафиксировала никаких таких атак.

По словам Андрющенко, эти действия свидетельствуют о переходе к финальной стадии интеграции ЗАЭС в российские энергосистемы. Ожидается, что оккупанты могут создать очередную провокацию с "реальной" угрозой взрыва, чтобы оправдать техническое переподключение станции.

В то же время на оккупированной территории Запорожской области продолжаются отключения электроэнергии из-за работ на подстанциях в Мелитополе, что также указывает на активную фазу технической подготовки к переподключению АЭС.

Стаття у НГ стверджує, що такого не станеться, бо сама немита постраждає найбільше
08.10.2025 12:24 Ответить
А без провокації не під'єднується?
08.10.2025 12:25 Ответить
Кращеб розказав як Україна буде цьому протидіяти…
08.10.2025 12:40 Ответить
Там уже давно все приєднано і без провокацій.
08.10.2025 12:41 Ответить
Так не тормозіть а роз***буйте всі рашистські підстанції і мережі щоб рашисти цього не змогли зробити. Бо якщо рашисти підключать то тоді вже почнеться зовсім інший шантаж і війна.
08.10.2025 12:42 Ответить
А надіятись на МАГАТЕ чи ООН це самому себе в сраку *****. Рашисти цього і хочуть щоб Україна сама нічого не робила а тільки призивала
08.10.2025 12:47 Ответить
Чому ми і досі не розбили ті підстанції?Кацапи мовчки протянули 200 км високовольтну лінію до ЗАЕС.І ми ніяк їм не мішаємо.Тільки нічого не значущі заяви.Якись договорняк.
08.10.2025 12:42 Ответить
 
 