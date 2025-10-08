Россия готовит провокацию на ЗАЭС, чтобы подключить станцию к своим энергосетям, - Андрющенко

Россия перешла ко второй фазе своего плана по захваченной Запорожской АЭС, устраивая провокации и обстрелы возле станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Официальный представитель оккупационной администрации Яшина заявила, что якобы Украина наносит удары по топливным резервуарам для генераторов. Однако миссия МАГАТЭ не зафиксировала никаких таких атак.

По словам Андрющенко, эти действия свидетельствуют о переходе к финальной стадии интеграции ЗАЭС в российские энергосистемы. Ожидается, что оккупанты могут создать очередную провокацию с "реальной" угрозой взрыва, чтобы оправдать техническое переподключение станции.

В то же время на оккупированной территории Запорожской области продолжаются отключения электроэнергии из-за работ на подстанциях в Мелитополе, что также указывает на активную фазу технической подготовки к переподключению АЭС.

