МАГАТЕ зафіксувало серію обстрілів поблизу Запорізької АЕС

У понеділок, 6 жовтня, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували серію обстрілів у районі окупованої Росією Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві агентства в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на станції, чула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів поблизу об’єкта. Два снаряди влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання", - сказано в заяві.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Читайте також: Гроссі заявив, що обговорює з Україною та РФ відновлення електропостачання ЗАЕС