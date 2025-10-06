МАГАТЭ зафиксировало серию обстрелов вблизи Запорожской АЭС

В понедельник, 6 октября, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали серию обстрелов в районе оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на станции, слышала несколько серий входных и выходных обстрелов вблизи объекта. Две серии попали в 1,25 км от периметра станции. Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на ЗАЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения", - сказано в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

