Україна закликає світ визнати дії РФ та "Росатому" на ЗАЕС незаконними й критично небезпечними, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатому" на окупованій Запорізькій АЕС незаконними, неприйнятними і критично небезпечними та чинити тиск на Росію.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Так, він зауважив, що ЗАЕС перебуває в режимі блекауту вже майже три тижні, що становить загрозу ядерній безпеці. Росія навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі - дію, яка ніколи раніше не мала місця в історії атомної енергетики.
Сибіга наголосив, що це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об’єкта. Несанкціоновані дії російського "Росатому" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом.
Москва намагається обдурити МАГАТЕ та всю технічну й дипломатичну спільноту, удаючи, що проблему спричинив хтось інший, а не вона сама. Але справжня проблема полягає в тому, що Росія атакувала та захопила мирний український атомний об'єкт, розмістила там своїх військових і зброю, замінувала його периметр і тепер проводить технічно неприйнятні експерименти", - зауважив глава МЗС.
За словами міністра, щоб покласти край небезпечному блекауту, Росія повинна припинити обстріли та забезпечити ремонт ліній електропередач - вона може зробити це будь-якої миті.
Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатому" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними.
Ми закликаємо МАГАТЕ чинити тиск на Росію, щоб вона припинила всі технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику — Україні", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Калаш і золото - все що в ціні
всі хто плазував перед зеленими гнидами!
всі керівники вищої ланки!
всі до одного, не мають право більше працювати в державних органах!
це, моя виборча програма!