В Украине планируют строить малые атомные реакторы: они заменят угольные электростанции

В Украине хотят строить малые атомные реакторы. Как сообщает Цензор.НЕТ, Министерство энергетики поддерживает идею внедрения таких установок и уже создало специальную рабочую группу, которая занимается планом их реализации.

Первый заместитель министра Артем Некрасов рассказал об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики. Там также презентовали законопроект, который должен дать старт строительству малых модульных реакторов в Украине.

Малые атомные реакторы считаются современной и перспективной технологией - они компактны, безопасны и быстрее возводятся, чем большие атомные станции. В некоторых странах мира уже начали переходить к практическому этапу их создания.

По словам Некрасова, такие установки могут устанавливать на базе старых тепловых электростанций или на крупных предприятиях.

Сейчас рассматриваются два ключевых направления - проекты "Фенікс" и "Гефест".

"Фенікс" предусматривает замену угольных электростанций на современные атомные мощности, а "Гефест" должен помочь обновить металлургическую отрасль с помощью более чистой и безопасной энергии, - добавил первый заместитель Минэнерго.

Напомним, из-за российской агрессии на Запорожской АЭС продолжается самый длинный блэкаут - почти три недели станция работает на дизель-генераторах. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил о необходимости усиления давления на Россию для возвращения станции под контроль Украины.