Новости строительство малых АЭС Ситуация на АЭС
В Украине планируют строить малые атомные реакторы: они заменят угольные электростанции

Украина готовится к строительству малых реакторов

В Украине хотят строить малые атомные реакторы. Как сообщает Цензор.НЕТ, Министерство энергетики поддерживает идею внедрения таких установок и уже создало специальную рабочую группу, которая занимается планом их реализации.

Первый заместитель министра Артем Некрасов рассказал об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики. Там также презентовали законопроект, который должен дать старт строительству малых модульных реакторов в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отопительный сезон следует начать как можно позже, пересидеть зиму на генераторах невозможно, - Филатов

Малые атомные реакторы считаются современной и перспективной технологией - они компактны, безопасны и быстрее возводятся, чем большие атомные станции. В некоторых странах мира уже начали переходить к практическому этапу их создания.

По словам Некрасова, такие установки могут устанавливать на базе старых тепловых электростанций или на крупных предприятиях.

Сейчас рассматриваются два ключевых направления - проекты "Фенікс" и "Гефест".

Также читайте: Топливный кризис на оккупированных территориях угрожает безопасности Запорожской АЭС, - Центр нацсопротивления

"Фенікс" предусматривает замену угольных электростанций на современные атомные мощности, а "Гефест" должен помочь обновить металлургическую отрасль с помощью более чистой и безопасной энергии, - добавил первый заместитель Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напомним, из-за российской агрессии на Запорожской АЭС продолжается самый длинный блэкаут - почти три недели станция работает на дизель-генераторах. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил о необходимости усиления давления на Россию для возвращения станции под контроль Украины.

АЭС (556) строительство (2011) энергетика (2675) Минэнерго (400)
+13
Нью васюки....
показать весь комментарий
12.10.2025 18:51 Ответить
+12
ще один пілісос з обойми зе наркєта

показать весь комментарий
12.10.2025 18:51 Ответить
+10
обзивати?????? я чекаю від вас аналізи зеленського на вміст наркотиків. можете надати?
показать весь комментарий
12.10.2025 19:11 Ответить
Нью васюки....
показать весь комментарий
12.10.2025 18:51 Ответить
ще один пілісос з обойми зе наркєта

показать весь комментарий
12.10.2025 18:51 Ответить
Ви думаєте обзивати президента воюючої країни в унісон з москалями наркотою це розумно ? П
показать весь комментарий
12.10.2025 19:08 Ответить
обзивати?????? я чекаю від вас аналізи зеленського на вміст наркотиків. можете надати?
показать весь комментарий
12.10.2025 19:11 Ответить
Докази лежать на обвинувачі. То докази в студію
показать весь комментарий
12.10.2025 20:00 Ответить
Це наша суб'єктивна думка, яка грунтується на об'єктивних та суб'єктивних фактах.Звичайно, ми можемо кардинально помилятися і заборонені речовини тут ні до чого. Воно може від природи таке довбануте.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:26 Ответить
це набутий недолік. як і гомосексуалізм. зеленський все бічно розвинена істота
показать весь комментарий
12.10.2025 19:45 Ответить
Він не думає. Він працює.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:58 Ответить
Ще невідомо деталі угоди, які нав'язує кнр!! Бо раптом ті реактори виявляться на "лінії розмежування" чи щось таке..
+ Смєта на асфальт і шатли
показать весь комментарий
12.10.2025 18:51 Ответить
Мільйон мегатонн!
показать весь комментарий
12.10.2025 18:53 Ответить
Де дівати потім будем, не буржуйка.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:05 Ответить
Топливные элементы (ТВЭЛы) опять будут из параши, как и с болгарской афёрой?
показать весь комментарий
12.10.2025 18:53 Ответить
На расее таких разработок нет. Это Вестингауз
показать весь комментарий
12.10.2025 19:14 Ответить
Будуть. Зєльоні довбодятли щось придумають щоб грошики хоча б опосередковано расєюшке попали.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:28 Ответить
знову велике будівництво від зельонського. війна вже закінчилась? може все таки гроші на ЗСУ, чим розкрадання.
показать весь комментарий
12.10.2025 18:54 Ответить
Ну якщо на ЗСУ, то і війна дивись закінчиться. А як тоді красти? Зєльоні дефективні менеджери не вороги собі.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:30 Ответить
В умовах війни з кацапами це погана ідєя. Якщо реактор пряме влучання іскандера не витримає, а він не витримає, будемо мати фактично влучання тактично ядерною зброєю.
Погана ідєя, принаймі поки в кремлі сидять підараси...
показать весь комментарий
12.10.2025 18:57 Ответить
що заважає русні вдарити по ВВЕРах? Технічно це можливо, але на практиці, це буде велике забруднення в тому числі і російських земель. Інакше русня б це давно зробила.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:03 Ответить
******** реактор розрахований на пряме влучання великого літака. Ракету теж може витримати
показать весь комментарий
12.10.2025 19:17 Ответить
бетонобійні бомби та ракети мають значно більшу проникну здатність
показать весь комментарий
12.10.2025 19:25 Ответить
А там завжди сидять підараси. Здохне одне *****, на його місце виберуть, або само всядеться якесь інше *****. Століттями таке було. Історія про це каже.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:08 Ответить
В отличие от больших станций, малые реально можно закопать и сверху жб плиту в 2 метра
показать весь комментарий
12.10.2025 19:15 Ответить
бетонобійним бомбам та ракетам пофіг на ті 2 метри зб.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:27 Ответить
У клептократії, що не день, то новий проект про новий мільярд дерев, а українців всіх на фронт!
показать весь комментарий
12.10.2025 18:57 Ответить
Ще чекаємо новий тендер на проект вирубки тих мільярда дерев,а то через ті хащі ні пройти ні проїхати.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:15 Ответить
розові фламінго-реактори? від міндіча?
показать весь комментарий
12.10.2025 19:00 Ответить
Вони рідненькі. Кормільци.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:32 Ответить
Тоді при помощі шахеда можна буде зробити малий Чорнобиль, в маштабі 1:43
показать весь комментарий
12.10.2025 19:02 Ответить
бімба "Малюк".
Тільки по власній території.
Під найпотужнішими гаслами !
показать весь комментарий
12.10.2025 19:07 Ответить
Проблема цієї концепції в тому, що малі реактори, як правило, модульні - для керування потрібен мінімум персоналу, "заправка" новим паливом може бути не передбачена, замість неї заміна модуля. А отже треба мінімум українського персоналу. Такі реактори у нас не виробляють.

Особисто я вважаю, що треба створювати власні реактори (хоч аналог РБМК), інакше перехід на модульні реактори вб'є необхідність в ядерних спеціалістах. А нам треба мати ядерну компетенцію, в тому числі для створення ядерної зброї, палива.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:02 Ответить
О, тут дійсно проблема!
Бо ми крім рапсу, зерна та якихось айті послуг що зараз виробляємо ???? І будемо залежні як тубільці, колонія країна мрій міндіча
показать весь комментарий
12.10.2025 19:10 Ответить
цього я і боюся, надто вже ця схема вигідна для русні та заходу

ми і зараз тупо експортуємо стратегічний ресурс - уранову руду
показать весь комментарий
12.10.2025 19:22 Ответить
краще атомну бомбу збудуйте
показать весь комментарий
12.10.2025 19:03 Ответить
так вона вже є. безугла називаєтья
показать весь комментарий
12.10.2025 19:06 Ответить
так, створення яз ще додатково дасть нам можливість (через супутні технології) виробляти ядерне паливо та малі реактори на плутонії
показать весь комментарий
12.10.2025 19:08 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 19:09 Ответить
Оцей персонаж на фотці колись жалівся, що десять лимонів гривень йому на місяць в якості зарплатні не вистачає.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:01 Ответить
зараз в нього все гуд. цвіте і пахне в зе болоті
показать весь комментарий
12.10.2025 20:02 Ответить
Клоунське болото для нього - рідна стихія.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:05 Ответить
шо,апять?Амери мали будувати ще кілька років тому..
показать весь комментарий
12.10.2025 19:10 Ответить
Зелений цирк ....
показать весь комментарий
12.10.2025 19:11 Ответить
Записывайте: в общем "космические корабли будут бороздить просторы большого театра"(с). Есть план.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:12 Ответить
Такі реактори дійсно будуть, у недалекому майбутньому, працювати в світі, але зараз розповідати про проекти, які будуть через 10 - 15 років - це небезпечна маячня. Йде кровава війна і треба думати про те, як вижити зараз, в цю зиму, в наступну зиму, а не розповідати казки і планувати витрачати на ці казки гроші.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:16 Ответить
Це правда. Черга на ці реактори 7-8 років.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:35 Ответить
Нащо такі прожекти публікувати...
показать весь комментарий
12.10.2025 19:23 Ответить
Для незламної потужності. Імітація бурхливої діяльності. Людям нравіцца
показать весь комментарий
12.10.2025 19:36 Ответить
В Україні мають з'явитися 20 малих модульних атомних реакторів, які обіцяє побудувати американська компанія Holtec International спільно з "Енергоатомом". Причому перший з них планують побудувати вже у 2029 році, як випливає з угоди про співробітництво між двома компаніями.

Яка вартість такого реактора ще ніхто не знає. Бо неможливо чітко визначити вартість чогось, що поки що ніде не побудовано.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:24 Ответить
Згідно з розрахунками експертів, на першому етапі, коли ММР вийдуть на ринок, вони будуть дорожчими за собівартістю виробленої енергії, ніж нинішні великі атомні реактори.
А дешевшими вони можуть стати лише тоді, коли виробництво окремих модулів, з яких вони складатимуться, набуде великих промислових масштабів, а саме тисяч штук.
Коли це станеться, не береться прогнозувати ніхто.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:26 Ответить
Це якась афера. Не має вільних реакторів. Все заброньовано на 5-8 років. Через 3 роки схоже на аферу. Виробників таких реакторів 2 чи 3 в світі. Японія і США.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:41 Ответить
і навколо кожного - потужний захист з габіонів!! )) дайош - мільйон габіонів!!
показать весь комментарий
12.10.2025 19:26 Ответить
Вже писав: помре коли площадку будуть шукати. люба тер громада скажить щос таке - стройте у у сусідив. нам не треба.і люди вийдуть блокувати стройки...
показать весь комментарий
12.10.2025 19:33 Ответить
Є землі держрезерву. Є процедура вилучення земель по рішенню ВР.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:38 Ответить
а ще є блокировки доріг людьми...і це в условіях коли зброї на руках до біса
показать весь комментарий
12.10.2025 19:45 Ответить
1 екпспеременьальний поставити в конче заспі
показать весь комментарий
12.10.2025 19:47 Ответить
В Київі веже давно виготовляли малі атомні реактори- друга площадка
"Ленінській кузні".
показать весь комментарий
12.10.2025 19:50 Ответить
генератори малі-
крадіжка велика
показать весь комментарий
12.10.2025 19:50 Ответить
Реактори-95...
показать весь комментарий
12.10.2025 19:54 Ответить
Енергію можно добувати класичним методом з використанням клоунів і ********** кийкив.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:55 Ответить
Велике реактирство.
показать весь комментарий
12.10.2025 20:08 Ответить
спочатку хай гіперлуп збудують
показать весь комментарий
12.10.2025 20:13 Ответить
не забудьте написать где
показать весь комментарий
12.10.2025 20:37 Ответить
 
 