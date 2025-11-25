В Японії туристам з Європи пропонують безкоштовні внутрішні перельоти

Японська національна туристична організація (JNTO) разом з All Nippon Airways (ANA) пропонують мандрівникам з Великої Британії та Європи безкоштовні внутрішні перельоти регіональною мережею ANA.

Акція триватиме з 24 листопада 2025 року до 31 січня 2026 року, повідомляє Euronews Travel.

Японія, яку нещодавно назвали найпривабливішою туристичною країною світу, упродовж останніх років усе сильніше стикається з проблемами надмірного туризму та його наслідками. Щоб трохи розвантажити найпопулярніші напрямки на кшталт Токіо й Кіото, місцева влада запускає ініціативу для рівномірнішого розподілу туристичних потоків по всій країні.

Як отримати безкоштовні квитки на літаки в Японії

За умовами пропозиції пасажири економ-класу з Великої Британії та Європи можуть додати до свого міжнародного бронювання до двох безкоштовних внутрішніх рейсів до 31 січня. Водночас самі перельоти можуть бути здійснені й пізніше цієї дати.

Це означає, що незалежно від того, чи летить турист одразу до Токіо, чи до іншого регіону країни, вартість міжнародного квитка для нього буде однаковою. У ANA пояснюють, що такий підхід дозволяє будувати маршрути з кількома пересадками без додаткової оплати за внутрішні сегменти.

"Підводні камені"

Однак є й "підводні камені". Хоча самі квитки на два додаткові рейси надаються безкоштовно, податки та збори за них залишаються обов’язковими для сплати – зазвичай це близько 10 доларів.

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Крім того, можливість скористатися пропозицією залежить від наявності місць на конкретних рейсах. Якщо всі квитки на обрані дати чи напрямки будуть розкуплені, отримати безкоштовні місця не вдасться.

Як повідомлялося, у вересні уряд Японії знизив стелю на російську нафту з $60 до $47,60 за барель. За даними Міністерства фінансів, у період із січня по липень 2025 року Японія закупила в Росії 95 299 кілолітрів нафти (599 413 барелів), що становить лише 0,1% від усього обсягу імпорту.

Також уряд Японії запровадив новий пакет санкцій. Він передбачає замороження активів і експортні обмеження щодо 47 організацій та 9 фізичних осіб із Росії, Білорусі та інших країн, яких вважають причетними до окупації Криму та дестабілізації ситуації на сході й півдні України.