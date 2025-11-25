В Японії туристам з Європи пропонують безкоштовні внутрішні перельоти
Японська національна туристична організація (JNTO) разом з All Nippon Airways (ANA) пропонують мандрівникам з Великої Британії та Європи безкоштовні внутрішні перельоти регіональною мережею ANA.
Акція триватиме з 24 листопада 2025 року до 31 січня 2026 року, повідомляє Euronews Travel.
Японія, яку нещодавно назвали найпривабливішою туристичною країною світу, упродовж останніх років усе сильніше стикається з проблемами надмірного туризму та його наслідками. Щоб трохи розвантажити найпопулярніші напрямки на кшталт Токіо й Кіото, місцева влада запускає ініціативу для рівномірнішого розподілу туристичних потоків по всій країні.
Як отримати безкоштовні квитки на літаки в Японії
За умовами пропозиції пасажири економ-класу з Великої Британії та Європи можуть додати до свого міжнародного бронювання до двох безкоштовних внутрішніх рейсів до 31 січня. Водночас самі перельоти можуть бути здійснені й пізніше цієї дати.
Це означає, що незалежно від того, чи летить турист одразу до Токіо, чи до іншого регіону країни, вартість міжнародного квитка для нього буде однаковою. У ANA пояснюють, що такий підхід дозволяє будувати маршрути з кількома пересадками без додаткової оплати за внутрішні сегменти.
"Підводні камені"
Однак є й "підводні камені". Хоча самі квитки на два додаткові рейси надаються безкоштовно, податки та збори за них залишаються обов’язковими для сплати – зазвичай це близько 10 доларів.
Крім того, можливість скористатися пропозицією залежить від наявності місць на конкретних рейсах. Якщо всі квитки на обрані дати чи напрямки будуть розкуплені, отримати безкоштовні місця не вдасться.
Як повідомлялося, у вересні уряд Японії знизив стелю на російську нафту з $60 до $47,60 за барель. За даними Міністерства фінансів, у період із січня по липень 2025 року Японія закупила в Росії 95 299 кілолітрів нафти (599 413 барелів), що становить лише 0,1% від усього обсягу імпорту.
Також уряд Японії запровадив новий пакет санкцій. Він передбачає замороження активів і експортні обмеження щодо 47 організацій та 9 фізичних осіб із Росії, Білорусі та інших країн, яких вважають причетними до окупації Криму та дестабілізації ситуації на сході й півдні України.
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