"єВідновлення": Переселенці зможуть отримати 2 мільйони на придбання житла через "Дію"

Міністерство розвитку громад та територій перевіряє технічний функціонал програми "єВідновлення". Вона має допомогти людям, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях, придбати нову оселю.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Прийом заявок стартуватиме 1 грудня. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни", – зазначили у відомстві.

На першому етапі подати заяву можна буде лише через мобільний застосунок "Дія", а пізніше – через ЦНАПи або нотаріуса. Розглядом займатимуться комісії за місцем фактичного проживання заявника, яке вказане у довідці ВПО.

Міністерство провело нараду з обласними військовими адміністраціями та громадами щодо формування комісій, які розглядатимуть заяви ВПО в межах цієї житлової програми для переселенців із ТОТ.

Під час наради також обговорили темпи створення таких комісій і рівень готовності до їхньої роботи. Заступниця міністра розвитку Наталія Козловська доручила пришвидшити формування комісій і під’єднання їх до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Допомога в межах нового компонента "єВідновлення" спрямована на купівлю житла для людей, чиї домівки залишилися на ТОТ. За цією програмою не перевірятимуть стан житла й не вимагатимуть підтвердження права власності, однак відомості про наявну нерухомість на ТОТ мають бути зазначені у заяві.

Натомість перевірятимуть, чи має заявник статус ВПО з попереднім місцем реєстрації на ТОТ, а також чи є в нього окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.

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"Ключовою умовою участі є відсутність у заявника та його родини (чоловік/дружина та неповнолітні діти) іншого житла на підконтрольній території України та відсутність раніше отриманої державної житлової допомоги", – пояснили у відомстві.

Програма для ВПО, які виїхали з ТОТ, передбачає видачу житлових ваучерів на суму 2 мільйони гривень для придбання помешкання. Детальні роз’яснення щодо роботи програми Мінрозвитку обіцяє надати додатково.

Як повідомлялося, в Україні правоохоронці фіксують багато випадків шахрайства, пов’язаних із програмою "єВідновлення". Редакція NGL.media проаналізувала судові справи щодо зловживань цією програмою й дійшла висновку, що щонайменше в половині епізодів до махінацій були причетні представники місцевої влади.

За даними розслідування, окремі посадовці навіть організовували групи, щоб отримувати компенсації за житло, яке насправді не було зруйноване.