У Києві внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 70 маршруток

У Києві наразі суттєво скоротився випуск маршрутних таксі, оскільки під час ранкового обстрілу 25 листопада було пошкоджено близько 70 одиниць рухомого складу.

Як попередили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, зміни можуть стосуватися наступних маршрутів: 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

"Перевізники вже працюють над відновленням роботи та взяли на себе зобов'язання в найкоротший термін збільшити кількість транспорту на лініях", – зазначили в КМДА.

Там додали, що попри наслідки обстрілів, переважна більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів працюють у штатному режимі. Ситуація контрольована, служби оперативно реагують на всі виклики.

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Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада російська армія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок атак зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки у Печерському та Дніпровському районах, відомо про 7 загиблих.

Також унаслідок російського ракетного удару пошкоджень зазнав головний логістичний центр мережі супермаркетів Novus у Києві.