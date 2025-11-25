"Зимова підтримка": Клієнти "ПриватБанку" вже отримали понад 1 мільярд на картки "Національний кешбек"

Клієнти державного "ПриватБанку" за перші дні зарахування коштів від держави вже отримали понад 1 млрд грн державної допомоги "Зимова підтримка" на картки банку "Національний кешбек".

Як нагадали в банку, заявку на отримання допомоги "Зимова підтримка" можна подати до 24 грудня 2025 року в застосунку "Дія": обрати у розділі "Сервіси" – "Зимова підтримка" – "Зимова 1000", заповнити дані, вказати картку "Національний кешбек" "ПриватБанку" та очікувати зарахування коштів.

Відкрити спеціальну цифрову картку "Національний кешбек" від "ПриватБанку" можна безкоштовно в "Приват24" за декілька кліків.

"Виплата за програмою "Зимова підтримка" призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити через "Дію" виплату на власну картку "Національний кешбек" "ПриватБанку" для кожної своєї дитини", – зазначили в банку.

Допомога від держави в розмірі 1000 грн є одноразовою. Кошти "Зимової підтримки" можна витратити як онлайн, так і офлайн до 30 червня 2026 року на комунальні послуги, продукти харчування українських виробників (окрім підакцизних), ліки, книги, благодійність, зокрема донати Збройним Силам України.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 грн кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців.

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та обʼєднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили в Мінсоцполітики.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6500 грн до кінця року планують виплатити для понад 660 тис. осіб. На це спрямують 4,3 млрд грн із держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).