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Новини Приватбанк
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"ПриватБанк" вперше в Україні запустив розстрочку для підприємців. Як скористатися?

"ПриватБанк" запустив послугу "Миттєва розстрочка для бізнесу"

Державний "ПриватБанк" запустив новий для українського ринку фінансовий інструмент для бізнес-клієнтів "Миттєва розстрочка для бізнесу".

Про це повідомив член правління "ПриватБанку" з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, повідомили у пресслужбі фінустанови.

Він уточнив, що новою програмою зможуть скористатися фізичні особи-підприємці, які є клієнтами банку. Фактично розстрочка для ФОП є адаптованим аналогом популярної послуги для фізичних осіб, надаючи підприємцям можливість зручно та швидко здійснювати необхідні закупівлі з оплатою частинами, пояснив Заіграєв.

Сума кредитування на придбання товарів або послуг для бізнесу складає від 20 тис. до 500 тис. грн. Доступний для клієнтів банку ліміт "Миттєвої розстрочки для бізнесу" можна перевірити у веб версії "Приват24 для бізнесу" в меню "Кредити – Миттєва розстрочка для бізнесу".

Першим партнером "Миттєвої розстрочки для бізнесу" від "ПриватБанку" стала мережа торговельних центрів "Епіцентр К". Новий сервіс інтегрований безпосередньо у "Кабінет підприємця" на бізнес-сторінці "Епіцентр К", що спростить процес придбання необхідних товарів для розвитку власної справи.

Для придбання товарів у розстрочку, на сайті "Епіцентру" потрібно вибрати товар із типом оплати "Миттєва розстрочка для бізнесу" й додати його в кошик. Під час оплати покупок сайт продавця автоматично перенаправить у "Приват24 для бізнесу" для підписання заяви про приєднання до умов та правил надання послуги. Протягом кількох хвилин після рішення банку кошти автоматично надійдуть постачальнику, а кредитний договір з’явиться в "Приват24 для бізнесу".

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"Запуск "Миттєвої розстрочки для бізнесу" є не лише знаковою інновацією для ринку, а й важливим кроком у підтримці українських підприємців під час війни. Наша мета – надати максимально гнучкі та вигідні фінансові інструменти для бізнесу, а партнерство з ключовим ритейлером, як "Епіцентр", дозволяє охопити широке коло клієнтів", – відзначив Заіграєв.

Він додав, що "ПриватБанк" готовий до співпраці з усіма компаніями, які продають товари чи надають послуги для бізнес клієнтів.

Як повідомлялося, раніше "ПриватБанк" відкрив можливість купувати та продавати державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) у мобільному застосунку "Приват24". 

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а що, ще є ураїнці, хто не був у кріпаках привата?
коломойський свого часу, дуже добре відтрахав україну....
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26.11.2025 10:15 Відповісти
В мене голдова картка з кредитним лімітом була з моменту появи їх у банку. Дуже зручно, бо ще й з фото. За кордоном - жодних траблів не було. А от коли банк став державним - почались проблеми. То гроші зникають, то якісь фуфловідсотки. А на вихі - постійні техроботи, що не можеш користуватись карткою. То вони на нічних депозитах собі відсотки слюнявили. Тоді я від їх послуг й відмовилась. То вони у припадках до теперішнього часу мені повідомлення шлють - то поверніться, любий клієнте..то - ви нам гроші винні, подаємо до суду! Така собі біполярочка..
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26.11.2025 10:27 Відповісти
То Ви Ощадбанком не користувалися. )))
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26.11.2025 15:18 Відповісти
Дякую, Боженька милував.
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26.11.2025 15:21 Відповісти
Дебільний банк...
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26.11.2025 12:35 Відповісти
Реклама?
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26.11.2025 13:26 Відповісти

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