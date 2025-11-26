Туреччина пропонує встановити "енергетичне перемир’я" в рамках мирного процесу між РФ та Україною

Під час онлайн-зустрічі "Коаліції охочих" 25 листопада Туреччина заявила, що припинення вогню, яке насамперед стосуватиметься енергетичної та портової інфраструктури, могло б створити умови для подальших переговорів про всеохопний мир між Україною та Росією.

Про це повідомляє турецький державний телеканал TRT Haber.

Крім цього, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час засідання підкреслив, що Анкара й надалі використовуватиме дипломатичні інструменти, щоб допомогти "прямим контактам між сторонами для досягнення справедливого та міцного миру".

Він також зауважив, що прямі переговори між Україною та Росією могли б відбутися у Стамбулі, і додав, що Туреччина "підтримує контакти з Україною та Росією з цією метою". У заході, до якого долучилися представники 35 держав, учасники також обговорили, які кроки необхідні для досягнення стійкого та тривалого миру.

Разом з Реджепом Таїпом Ердоганом на зустрічі були присутні віце-президент Джевдет Їлмаз, міністр закордонних справ Хакан Фідан, директор президентського департаменту з комунікацій Бурханеттін Дуран, головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич, заступник голови Ради президента з безпеки та зовнішньої політики Чагрі Ерхан, а також заступник голови Партії справедливості та розвитку й її речник Омер Челік.

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Як повідомлялося, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі "Коаліції охочих" знову виступив із пропозицією провести прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі.

Голова комунікаційного департаменту Адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран заявив, що Анкара й надалі докладатиме дипломатичних зусиль, аби сприяти прямим контактам між сторонами та якнайшвидше наблизити справедливий і стійкий мир.