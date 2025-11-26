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Новини переговори з РФ
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Туреччина пропонує встановити "енергетичне перемир’я" в рамках мирного процесу між РФ та Україною

енергетичне перемир’я

Під час онлайн-зустрічі "Коаліції охочих" 25 листопада Туреччина заявила, що припинення вогню, яке насамперед стосуватиметься енергетичної та портової інфраструктури, могло б створити умови для подальших переговорів про всеохопний мир між Україною та Росією.

Про це повідомляє турецький державний телеканал TRT Haber.

Крім цього, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час засідання підкреслив, що Анкара й надалі використовуватиме дипломатичні інструменти, щоб допомогти "прямим контактам між сторонами для досягнення справедливого та міцного миру".

Він також зауважив, що прямі переговори між Україною та Росією могли б відбутися у Стамбулі, і додав, що Туреччина "підтримує контакти з Україною та Росією з цією метою". У заході, до якого долучилися представники 35 держав, учасники також обговорили, які кроки необхідні для досягнення стійкого та тривалого миру.

Разом з Реджепом Таїпом Ердоганом на зустрічі були присутні віце-президент Джевдет Їлмаз, міністр закордонних справ Хакан Фідан, директор президентського департаменту з комунікацій Бурханеттін Дуран, головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич, заступник голови Ради президента з безпеки та зовнішньої політики Чагрі Ерхан, а також заступник голови Партії справедливості та розвитку й її речник Омер Челік.

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Як повідомлялося, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі "Коаліції охочих" знову виступив із пропозицією провести прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі.

Голова комунікаційного департаменту Адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран заявив, що Анкара й надалі докладатиме дипломатичних зусиль, аби сприяти прямим контактам між сторонами та якнайшвидше наблизити справедливий і стійкий мир.

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Турки и тут фюреру готовы прислужить. Удары по энергетике - то, что лишает Путина возможности финансировать войну. Трамп, Эрдоган, Орбан, Фицо - на подтанцовке у русских.
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26.11.2025 09:55 Відповісти
Та це ж було вже, як казав Кучма. Коли перші два роки війни кислобздії виносили безкарно нашу енергетику, і нічого не летіло їм у відповідь. Тепер знову хочеться, аби так було?
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26.11.2025 09:58 Відповісти
Блт... вічно ці клоуни пропонують якусь муть.
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26.11.2025 09:59 Відповісти
Молодец пердоган - то зерновой коридор ( не трогайте рашку на море ) , то энергетическое перемрие ( лишить Украину единственной возможности отвечать , бить по нпз ) .
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26.11.2025 10:39 Відповісти
..А що там по товарам подвійного призначення??? Через тебе Пі...рган шов експорт деталей для вбивства українців... козел миротворчий...холуй путінський не хоче щоб зупинявся терор хкуйла по мирним містам та селам?? тільки порти його цікавлять..та згадав енергетику.. мо ще в портах кубані обіссани турецькі екіпажі атаками доронів ЗСУ ,бояться туди плавати
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26.11.2025 11:18 Відповісти
Гарний план. Надійний, як швейцарський годинник. Русня нам ************ усе, що можна, і усе, пора миритись.
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26.11.2025 12:03 Відповісти
Не сварить Ердогана. Просто Україна все ближче та ближче б'є по засобам, які транспортують газ та нафту з росії до Туреччині. Тож і кіпешує. Нічого, переб'ється.
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26.11.2025 14:06 Відповісти
Ну а шо, по НПЗ бити не можна буде, за те рашисти продовжать вбивати людей в своїх домівках...
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26.11.2025 16:29 Відповісти
Якщо хитрожопий перкупник краденого скавучить, значить щось робиться правильно.
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27.11.2025 09:52 Відповісти

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