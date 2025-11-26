Нацбанк оновить правила роботи бюро кредитних історій: контроль стане жорсткішим

Національний банк України має намір оновити порядок контролю за роботою бюро кредитних історій.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Що пропонує НБУ

Запровадити окреме Положення про контроль за бюро кредитних історій

У ньому буде визначено, яким саме чином НБУ здійснюватиме нагляд: як запитуватиме потрібну інформацію, як реагуватиме на порушення та які кроки вимагатиме від бюро.

Уточнити порядок спілкування між НБУ та бюро

Проєкт детально прописує, як бюро мають подавати документи, відповідати на запити, усувати недоліки, а також як НБУ перевірятиме дотримання встановлених вимог.

Оновити процедуру погодження правил формування та ведення кредитних історій

Передбачено зміни у вимогах до заяв, строках їх розгляду та підставах для відмови. Частину попередніх процедур визнають застарілими й скасовують.

Що передбачає новий порядок

НБУ отримує чітко окреслені інструменти контролю.

Регулятор матиме можливість:

запитувати у бюро додаткові пояснення, документи та іншу інформацію;

аналізувати скарги, звернення, адвокатські запити та відомості з офіційних джерел;

фіксувати порушення у спеціальній довідці про результати контролю, яка стане підставою для запуску адміністративного провадження.

Вводиться офіційна процедура адміністративного провадження

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Після виявлення порушення НБУ надсилатиме бюро:

довідку про результати контролю;

офіційне повідомлення про початок адміністративного провадження з роз’ясненням прав і строків для подання пояснень.

Бюро матиме 5 робочих днів, щоб надати заперечення або пояснення.

Письмове застереження

Якщо порушення підтвердиться, НБУ зможе видати письмове застереження, у якому зобов’яже бюро усунути недоліки у визначені строки. Невиконання застереження дає НБУ право звернутися до суду з вимогою застосувати фінансові санкції. У випадку системних порушень прав суб’єктів кредитних історій НБУ може звернутися до суду з вимогою про ліквідацію бюро.

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