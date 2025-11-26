Ціни на нафту впали до місячного мінімуму на тлі перемовин про мир між РФ та Україною, ‒ Reuters
Ціни на нафту напередодні опустилися до мінімуму за місяць через очікування надлишку пропозиції на ринку та можливість укладення мирної угоди між Росією і Україною.
Вранці у середу, 26 листопада, нафта незначно дорожчає після падіння, повідомляє Reuters.
Ф’ючерси на Brent додали 0,43% і торгувалися на рівні $62,75 за барель. Контракти на американську West Texas Intermediate зросли на 0,41%, до $58,19 за барель.
"Незначне зростання більше схоже на технічну перепочинок, ніж на тренд. Будь-яке зростання, яке ми бачимо – сьогодні чи в майбутньому – значною мірою зумовлене слабшими сигналами щодо запасів та осередками покриття коротких позицій, але ці сплески будуть короткочасними та нестійкими", ‒ пояснила Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova
Ринок, як і раніше, має схильність до зниження: інвестори дедалі більше закладають у прогнози надлишок пропозиції у 2026 році та не бачать достатньо сильних чинників попиту, які могли б урівноважити цей тиск.
Напередодні Brent і WTI подешевшали на 89 центів після того, як Президент України Володимир Зеленський повідомив європейським лідерам про готовність просувати підтримувану США ініціативу щодо припинення війни з Росією, у межах якої залишилося узгодити лише кілька спірних пунктів.
Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що більше не прив’язується до раніше названого ним строку укладення мирної угоди щодо України, який визначав на четвер. Разом із цим він повідомив, що американські перемовники просуваються у переговорах із Росією та Україною, а Москва вже погодилася на певні поступки. Водночас жодних деталей Трамп не навів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
JPMorgan прогнозує падіння цін на нафту більш ніж на 50% протягом наступних двох років
Протягом найближчих двох років ціни на нафту можуть різко впасти. Зростання попиту сповільнюється, коли очікується, що пропозиція продовжить стійко зростати. Структурний дисбаланс може призвести до зниження цін наполовину до кінця 2027 року.
«До 2026 року ціни на нафту марки Brent можуть опуститися нижче 60 доларів, а до кінця року - до 50 доларів», - прогнозує Канева. «У 2027 році ситуація погіршиться: надлишкова пропозиція знизить середню ціну на нафту марки Brent до 42 доларів, а до кінця року - до 30 доларів».
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/oil-price-crash-brent-crude-jpmorgan-commodities-opec-supply-demand-2025-11
Чи помітили ви, як непомітно зникли "з радарів" вимоги ***** про решту територій Запорізької і Херсонської областей? І залишилась лише Донецька.
Якщо такими темпами й далі піде скукожування економіки пітьми, як це сталось за останній час, то через півроку і ця вимога зникне.
Так, Запорізька і Херсонська області не озвучуються з вересня. Але як ще росіянам було піймати на наживку лоха вітькова і трампа?
Нехай свої артистичні здібності застосує на приборкання ЕГО Тромба. В для цього потрібно вміти спрезентувати йому дві речі:
1) спроможність ЗСУ зупинити наступ в найближчий час;
2) неспроможність армії пітьми вести бойові дії в такому інтенсивному режимі, щоби постійно наступати.
Головне - переконати Тромба посилити санкції проти пітьми та збільшити номенклатуру озброєн для України.
І тоді Тромб стане переможцем. Амінь.