Ціни на нафту впали до місячного мінімуму на тлі перемовин про мир між РФ та Україною, ‒ Reuters

Ціни на нафту напередодні опустилися до мінімуму за місяць через очікування надлишку пропозиції на ринку та можливість укладення мирної угоди між Росією і Україною.

Вранці у середу, 26 листопада, нафта незначно дорожчає після падіння, повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent додали 0,43% і торгувалися на рівні $62,75 за барель. Контракти на американську West Texas Intermediate зросли на 0,41%, до $58,19 за барель.

"Незначне зростання більше схоже на технічну перепочинок, ніж на тренд. Будь-яке зростання, яке ми бачимо – сьогодні чи в майбутньому – значною мірою зумовлене слабшими сигналами щодо запасів та осередками покриття коротких позицій, але ці сплески будуть короткочасними та нестійкими", ‒ пояснила Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova

Ринок, як і раніше, має схильність до зниження: інвестори дедалі більше закладають у прогнози надлишок пропозиції у 2026 році та не бачать достатньо сильних чинників попиту, які могли б урівноважити цей тиск.

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Напередодні Brent і WTI подешевшали на 89 центів після того, як Президент України Володимир Зеленський повідомив європейським лідерам про готовність просувати підтримувану США ініціативу щодо припинення війни з Росією, у межах якої залишилося узгодити лише кілька спірних пунктів.

Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що більше не прив’язується до раніше названого ним строку укладення мирної угоди щодо України, який визначав на четвер. Разом із цим він повідомив, що американські перемовники просуваються у переговорах із Росією та Україною, а Москва вже погодилася на певні поступки. Водночас жодних деталей Трамп не навів.