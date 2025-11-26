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Новини Міндічгейт
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Розпочався конкурс на вакансії незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

Енергоатом

Мінекономіки оголосило відбір на чотири вакансії незалежних членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook/ 

"Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з досвідом керівної роботи – в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію", ‒ пояснив Соболев.

Він уточнив, що вимоги та критерії оцінювання кандидатів уже затвердив Номінаційний комітет. Після перевірки поданих документів відбудуться співбесіди за участю рекрутингового агентства, далі ‒ перевірка доброчесності та формування короткого списку претендентів. Завершальні інтерв’ю проведе Номінаційний комітет, який і визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, погодженою з партнерами.

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Соболев наголосив, що план перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі" узгоджений з Єврокомісією, МВФ та іншими ключовими міжнародними партнерами. Паралельно уряд реалізує план оновлення наглядових рад у провідних енергетичних компаніях і разом із партнерами проводить оцінку та аудит їхньої роботи.

Як повідомлялося, відбір незалежних членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом" проходитиме не за скороченою схемою, а через повну, відкриту й конкурентну процедуру, що відповідає стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

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на роботу запрошуються ньюміндічі ))
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26.11.2025 11:17 Відповісти
Незалежних від чого? Незалежних від незалежності? ОПа вже придумала механізм, щоб блокувати вибраних незалежним конкурсом суддів. А це звичне квартальне шоу для лохів в залі.
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26.11.2025 11:24 Відповісти
А від кого тепер будуть залежати незалежні?
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26.11.2025 11:29 Відповісти
Так предыдущие тоже были независимыми и тоже приглашались квартальщиками-фокусниками.Аферисты опять провернут новую махинацию,лохи опять верят всему.
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26.11.2025 11:30 Відповісти
Власне, для чого все і затівалось з цим "міндічгейтом"
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26.11.2025 12:05 Відповісти
обов'язкові вимоги - ізраїльський паспорт та вміння рахувати відсотки хоча б до 15..
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26.11.2025 12:57 Відповісти

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