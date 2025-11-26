Розпочався конкурс на вакансії незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"
Мінекономіки оголосило відбір на чотири вакансії незалежних членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook/
"Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з досвідом керівної роботи – в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію", ‒ пояснив Соболев.
Він уточнив, що вимоги та критерії оцінювання кандидатів уже затвердив Номінаційний комітет. Після перевірки поданих документів відбудуться співбесіди за участю рекрутингового агентства, далі ‒ перевірка доброчесності та формування короткого списку претендентів. Завершальні інтерв’ю проведе Номінаційний комітет, який і визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, погодженою з партнерами.
Соболев наголосив, що план перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі" узгоджений з Єврокомісією, МВФ та іншими ключовими міжнародними партнерами. Паралельно уряд реалізує план оновлення наглядових рад у провідних енергетичних компаніях і разом із партнерами проводить оцінку та аудит їхньої роботи.
Як повідомлялося, відбір незалежних членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом" проходитиме не за скороченою схемою, а через повну, відкриту й конкурентну процедуру, що відповідає стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
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