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Новини Міндічгейт
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Конкурс до наглядової ради "Енергоатома" буде проведений за відкритою процедурою за порадою послів G7, - Свириденко

Енергоатом

Конкурс до наглядової ради НАЕК "Енергоатом" відбудеться не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Конкурс відбудеться до кінця року 

За її словами, такі рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу уряду.

"Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього", - розповіла Свириденко.

Вона додала, що на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради у взаємодії з міжнародними партнерами та за участі номінаційного комітету.

"Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері", - підсумувала глава уряду.

Раніше повідомлялося, що аудит НАЕК "Енергоатом" вже стартував. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні.

Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах:

  • ТОВ "Оператор ГТС України",
  • ПАТ "Центренерго",
  • АТ "Укргазвидобування".

Міндічгейт

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Автор: 

конкурс (1320) Енергоатом (1741) Свириденко Юлія (924)
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Топ коментарі
+11
І Милованов з гоп компанією знову будуть найкращими (злодіями?).
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23.11.2025 00:24 Відповісти
+8
Гниди пархаті, а чому тільки енергоатома??????????????
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23.11.2025 00:49 Відповісти
+8
Обязательная проверка безопасности
В ЕС и США каждый член наблюдательного совета проходит:
проверку финансов
проверку источников доходов
проверку связей с ОПГ, политическими группами, иностранными влияниями
анализ риска коррупции
Кандидат со связями - сразу дисквалификация.
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23.11.2025 00:55 Відповісти
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Здохніть суки криваві з своїми петушиними конкурсами
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23.11.2025 00:18 Відповісти
І Милованов з гоп компанією знову будуть найкращими (злодіями?).
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23.11.2025 00:24 Відповісти
Ким вона була в Кабміндіч уряді Шмигаля ? й до того ?

спеціально як стюардесу агента кремля Козира інфа з російської Вікіпедії

2019 году она была назначена на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Пригласил её на этот пост министр экономики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тимофей Милованов
РІК БУЛА ЗАМІСНИКОМ ЄРМАКА В ОПУ перд тим як Козир посадив її до КАБМІНДІЧа

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23.11.2025 00:30 Відповісти
Гниди пархаті, а чому тільки енергоатома??????????????
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23.11.2025 00:49 Відповісти
Опять туда назначат жуликов своих, и как и планировали в пленках, через год разморозить крадивныцтво.
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23.11.2025 00:52 Відповісти
Наперстки - возвращение: растянуть конкурс на год, а все это время функции наб. совета выполняются правительством. Вопрос рпшен еще на год.
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23.11.2025 12:15 Відповісти
За порадою українського народу ви, зрадники, мали би повіситися.
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23.11.2025 00:53 Відповісти
Обязательная проверка безопасности
В ЕС и США каждый член наблюдательного совета проходит:
проверку финансов
проверку источников доходов
проверку связей с ОПГ, политическими группами, иностранными влияниями
анализ риска коррупции
Кандидат со связями - сразу дисквалификация.
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23.11.2025 00:55 Відповісти
А раніше цей конкурс був закритим?
Чи просто аби що ляпнути?
Мілованови і лєщенкі з наємами вже чекають ....корита
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23.11.2025 03:07 Відповісти
Відкритий конкурс це ж означає що зєлєнскій з єрмаком лише трошечки менше вкрадуть з бюджету. Міністерств багато і в кожному свої "міндічі" і "хатаєвичі" з паспортами Ізраїлю на всяк випадок...
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23.11.2025 04:05 Відповісти
Шось мовчать про оборонку в там бабла в тисячу раз більше крутиться...от суки жидовські....
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23.11.2025 06:21 Відповісти
Журнашлюху Лещенко в ту раду. Серьожа великий фахивець у цьому. А шо ви іржите, оно ж Укрзалізницю як опанував.
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23.11.2025 06:38 Відповісти
Все одно,якщо сявота у владі
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23.11.2025 07:26 Відповісти
дожилися,зелені вибл.дки не можуть самостійно вибрати наглядову раду.дуже потужно!нюхач .баний.
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23.11.2025 08:05 Відповісти
Банда Али Бабы. На золотом горшке решали кто где будет.
Девочка забыла как по корочке без билетного возила в Америку.
Бандиты представляют Украину на переговорах в Швейцарии.
Европейцы не лохи, знают с кем имеют дело.
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23.11.2025 09:16 Відповісти
Объявляю набор наблюдателей за наблюдателями
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23.11.2025 19:58 Відповісти
Безбожники завжди будуть Красти.
Це аксiома
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23.11.2025 20:00 Відповісти
 
 