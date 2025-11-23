Конкурс до наглядової ради "Енергоатома" буде проведений за відкритою процедурою за порадою послів G7, - Свириденко

Конкурс до наглядової ради НАЕК "Енергоатом" відбудеться не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Конкурс відбудеться до кінця року

За її словами, такі рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу уряду.

"Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього", - розповіла Свириденко.

Вона додала, що на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради у взаємодії з міжнародними партнерами та за участі номінаційного комітету.

"Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері", - підсумувала глава уряду.

Раніше повідомлялося, що аудит НАЕК "Енергоатом" вже стартував. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні.

Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах:

ТОВ "Оператор ГТС України",

ПАТ "Центренерго",

АТ "Укргазвидобування".

Міндічгейт

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