Конкурс до наглядової ради "Енергоатома" буде проведений за відкритою процедурою за порадою послів G7, - Свириденко
Конкурс до наглядової ради НАЕК "Енергоатом" відбудеться не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Конкурс відбудеться до кінця року
За її словами, такі рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу уряду.
"Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього", - розповіла Свириденко.
Вона додала, що на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради у взаємодії з міжнародними партнерами та за участі номінаційного комітету.
"Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері", - підсумувала глава уряду.
Раніше повідомлялося, що аудит НАЕК "Енергоатом" вже стартував. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні.
Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах:
- ТОВ "Оператор ГТС України",
- ПАТ "Центренерго",
- АТ "Укргазвидобування".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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спеціально як стюардесу агента кремля Козира інфа з російської Вікіпедії
2019 году она была назначена на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Пригласил её на этот пост министр экономики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тимофей Милованов
РІК БУЛА ЗАМІСНИКОМ ЄРМАКА В ОПУ перд тим як Козир посадив її до КАБМІНДІЧа
В ЕС и США каждый член наблюдательного совета проходит:
проверку финансов
проверку источников доходов
проверку связей с ОПГ, политическими группами, иностранными влияниями
анализ риска коррупции
Кандидат со связями - сразу дисквалификация.
Чи просто аби що ляпнути?
Мілованови і лєщенкі з наємами вже чекають ....корита
Девочка забыла как по корочке без билетного возила в Америку.
Бандиты представляют Украину на переговорах в Швейцарии.
Европейцы не лохи, знают с кем имеют дело.
Це аксiома