561 14

Конкурс в наблюдательный совет "Энергоатома" будет проведен по открытой процедуре по совету послов G7, - Свириденко

Енергоатом

Конкурс в наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" состоится не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре, в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Конкурс состоится до конца года

По ее словам, такие рекомендации закреплены в письме руководителей дипломатических миссий государств G7, которое поступило в адрес правительства.

"Мы благодарны за вовлеченность наших партнеров и разделяем позицию о том, что перезагрузка управления требует взвешенного подхода. Конкурс и назначение должны состояться до конца этого года, и правительство обеспечивает все необходимые условия для этого", - рассказала Свириденко.

Она добавила, что на период проведения конкурса правительство будет выполнять функции наблюдательного совета во взаимодействии с международными партнерами и при участии номинационного комитета.

"Эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственными компаниями, в частности в энергетической сфере", - подытожила глава правительства.

Ранее сообщалось, что аудит НАЭК "Энергоатом" уже стартовал. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы в декабре.

Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:

  • ООО "Оператор ГТС Украины",
  • ПАО "Центрэнерго",
  • АО "Укргаздобыча".

конкурс (1159) Энергоатом (462) Свириденко Юлия (298)
+8
І Милованов з гоп компанією знову будуть найкращими (злодіями?).
23.11.2025 00:24
+6
Обязательная проверка безопасности
В ЕС и США каждый член наблюдательного совета проходит:
проверку финансов
проверку источников доходов
проверку связей с ОПГ, политическими группами, иностранными влияниями
анализ риска коррупции
Кандидат со связями - сразу дисквалификация.
23.11.2025 00:55
+4
Гниди пархаті, а чому тільки енергоатома??????????????
23.11.2025 00:49
Здохніть суки криваві з своїми петушиними конкурсами
23.11.2025 00:18
І Милованов з гоп компанією знову будуть найкращими (злодіями?).
23.11.2025 00:24
Ким вона була в Кабміндіч уряді Шмигаля ? й до того ?

спеціально як стюардесу агента кремля Козира інфа з російської Вікіпедії

2019 году она была назначена на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Пригласил её на этот пост министр экономики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тимофей Милованов
РІК БУЛА ЗАМІСНИКОМ ЄРМАКА В ОПУ перд тим як Козир посадив її до КАБМІНДІЧа

23.11.2025 00:30
Гниди пархаті, а чому тільки енергоатома??????????????
23.11.2025 00:49
Опять туда назначат жуликов своих, и как и планировали в пленках, через год разморозить крадивныцтво.
23.11.2025 00:52
За порадою українського народу ви, зрадники, мали би повіситися.
23.11.2025 00:53
Обязательная проверка безопасности
В ЕС и США каждый член наблюдательного совета проходит:
проверку финансов
проверку источников доходов
проверку связей с ОПГ, политическими группами, иностранными влияниями
анализ риска коррупции
Кандидат со связями - сразу дисквалификация.
23.11.2025 00:55
А раніше цей конкурс був закритим?
Чи просто аби що ляпнути?
Мілованови і лєщенкі з наємами вже чекають ....корита
23.11.2025 03:07
Відкритий конкурс це ж означає що зєлєнскій з єрмаком лише трошечки менше вкрадуть з бюджету. Міністерств багато і в кожному свої "міндічі" і "хатаєвичі" з паспортами Ізраїлю на всяк випадок...
23.11.2025 04:05
Шось мовчать про оборонку в там бабла в тисячу раз більше крутиться...от суки жидовські....
23.11.2025 06:21
Журнашлюху Лещенко в ту раду. Серьожа великий фахивець у цьому. А шо ви іржите, оно ж Укрзалізницю як опанував.
23.11.2025 06:38
Все одно,якщо сявота у владі
23.11.2025 07:26
дожилися,зелені вибл.дки не можуть самостійно вибрати наглядову раду.дуже потужно!нюхач .баний.
23.11.2025 08:05
Ну верим,верим
Интересно сколько предыдущая наг-рада схавала бюджетных средств на зарплаты,премии и загранкомандировки.
23.11.2025 08:26
 
 