Конкурс в наблюдательный совет "Энергоатома" будет проведен по открытой процедуре по совету послов G7, - Свириденко

Конкурс в наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" состоится не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре, в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко

Конкурс состоится до конца года

По ее словам, такие рекомендации закреплены в письме руководителей дипломатических миссий государств G7, которое поступило в адрес правительства.

"Мы благодарны за вовлеченность наших партнеров и разделяем позицию о том, что перезагрузка управления требует взвешенного подхода. Конкурс и назначение должны состояться до конца этого года, и правительство обеспечивает все необходимые условия для этого", - рассказала Свириденко.

Она добавила, что на период проведения конкурса правительство будет выполнять функции наблюдательного совета во взаимодействии с международными партнерами и при участии номинационного комитета.

"Эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственными компаниями, в частности в энергетической сфере", - подытожила глава правительства.

Ранее сообщалось, что аудит НАЭК "Энергоатом" уже стартовал. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы в декабре.

Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:

ООО "Оператор ГТС Украины",

ПАО "Центрэнерго",

АО "Укргаздобыча".

Миндичгейт

