Конкурс в наблюдательный совет "Энергоатома" будет проведен по открытой процедуре по совету послов G7, - Свириденко
Конкурс в наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" состоится не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре, в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Конкурс состоится до конца года
По ее словам, такие рекомендации закреплены в письме руководителей дипломатических миссий государств G7, которое поступило в адрес правительства.
"Мы благодарны за вовлеченность наших партнеров и разделяем позицию о том, что перезагрузка управления требует взвешенного подхода. Конкурс и назначение должны состояться до конца этого года, и правительство обеспечивает все необходимые условия для этого", - рассказала Свириденко.
Она добавила, что на период проведения конкурса правительство будет выполнять функции наблюдательного совета во взаимодействии с международными партнерами и при участии номинационного комитета.
"Эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственными компаниями, в частности в энергетической сфере", - подытожила глава правительства.
Ранее сообщалось, что аудит НАЭК "Энергоатом" уже стартовал. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы в декабре.
Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:
- ООО "Оператор ГТС Украины",
- ПАО "Центрэнерго",
- АО "Укргаздобыча".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
спеціально як стюардесу агента кремля Козира інфа з російської Вікіпедії
2019 году она была назначена на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Пригласил её на этот пост министр экономики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тимофей Милованов
РІК БУЛА ЗАМІСНИКОМ ЄРМАКА В ОПУ перд тим як Козир посадив її до КАБМІНДІЧа
В ЕС и США каждый член наблюдательного совета проходит:
проверку финансов
проверку источников доходов
проверку связей с ОПГ, политическими группами, иностранными влияниями
анализ риска коррупции
Кандидат со связями - сразу дисквалификация.
Чи просто аби що ляпнути?
Мілованови і лєщенкі з наємами вже чекають ....корита
Интересно сколько предыдущая наг-рада схавала бюджетных средств на зарплаты,премии и загранкомандировки.