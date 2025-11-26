Україна та НАТО запускають програму фінансування оборонних інновацій

В Україні стартує спільна з НАТО програма фінансування оборонних інновацій UNITE – Brave NATO. Це дасть змогу прискорити появу оборонних інновацій на полі бою.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

У рамках ініціативи на початку 2026 року заплановано перший пілотний конкурс із загальним бюджетом 10 млн євро. Внесок НАТО профінансують через Комплексний пакет допомоги Україні (CAP), а Міністерство цифрової трансформації надасть таку ж суму з українського боку. Реалізацію проєкту в Україні забезпечуватиме кластер Brave, а з боку Альянсу — Агенція зв'язку та інформації НАТО (NCIA).

Програма UNITE – Brave NATO передбачає грантову підтримку в кількох напрямках, зокрема для розробок систем протидії БпЛА (c-UAS), рішень у сфері SIGINT, навігації в умовах РЕБ та наземних роботизованих комплексів.

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Як зазначила заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська, ця ініціатива стане win-win-проєктом для України й Альянсу, адже інноватори з обох сторін спільно працюватимуть над відповіддю на нагальні виклики поля бою.

Очікується, що прийом заявок розпочнеться у лютому 2026 року. Переможців першого конкурсу оголосять навесні 2026 року під час другого Форуму інноваторів у сфері оборони Україна-НАТО. У разі успішної реалізації пілотного етапу фінансування програми можуть збільшити до 50 млн євро.

Як повідомлялося, У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що питання "мирного плану", які пов’язані з Європейським Союзом і НАТО, мають намір винести в окремий переговорний формат.