Alphabet наближається до історичного рівня у $4 трлн ринкової капіталізації

Материнська компанія Google ‒ Alphabet ‒ майже вийшла на рекордну для себе позначку ринкової вартості у $4 трлн. Її акції додали близько 4% на передбіржових торгах і піднялися приблизно до $331.

Про це повідомляє Reuters.

Упродовж року Alphabet демонструє стале зростання, яке підсилює посилений акцент компанії на розвитку технологій штучного інтелекту. Якщо ця динаміка збережеться, корпорація приєднається до невеликої групи техногігантів, що претендують на лідерство у сфері ШІ.

У вересні Alphabet вже досягла капіталізації у $3 трлн. Разом із нею до так званого "трильйонного клубу" входять Apple та Microsoft.

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Найбільшою за ринковою вартістю технологічною компанією наразі залишається Nvidia, капіталізація якої становить $5 трлн. У жовтні вона першою у світі перетнула цей рубіж, а поштовхом для зростання стало повідомлення Nvidia про замовлення на $500 млрд на постачання процесорів для систем штучного інтелекту.

Як повідомлялося, компанія Google розширила географію роботи AI Mode у пошуку, тож відтепер ця функція стане доступною більш ніж у 180 країнах, зокрема й в Україні. Разом із цим компанія впроваджує для режиму нові агентні та персоналізовані можливості.

AI Mode — це пошуковий режим на основі генеративного штучного інтелекту. Він створює зведені відповіді на складні запити, узагальнює інформацію з різних джерел і може працювати як інтерактивний асистент, беручи на себе частину дій замість користувача.