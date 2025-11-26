Компенсацію за електроенергію отримали 280 тисяч родин з прифронтових територій, ‒ Свириденко

Понад 280 тисяч сімей вже отримали компенсацію за електроенергію в межах програми "Зимова підтримка".

Це адресна допомога для мешканців прифронтових областей, щоб родинам було легше пережити зиму та покрити базові потреби, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Вона нагадала, що держава відшкодовує по 100 кВт-год електроенергії на кожну людину щомісяця, але загалом не більше 300 кВт-год на одну сім’ю.

"Програма стартувала 1 жовтня. Нарахування відбуваються щомісяця протягом холодних місяців. Додаткова виплата надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг", ‒ зауважила очільниця уряду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, понад 10 мільйонів українців вже подали заявку на виплату 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка". Використати ці кошти можна до кінця червня наступного року. Їх дозволено спрямувати на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю ліків, продуктів українського виробництва (окрім підакцизних товарів), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.