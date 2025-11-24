Стартували перші виплати зимової підтримки. Подано понад 10 млн заявок, - Свириденко
Понад 10 мільйонів українців вже подали заявку на виплату 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка".
Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Старт виплат
За її словами, стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.
Куди спрямувати кошти?
Отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
"Подати заявку можна до 24 грудня", - уточнила Свириденко.
Топ коментарі
+6 westwlad
показати весь коментар24.11.2025 11:29 Відповісти Посилання
+5 Леонід Іванов #585422
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+3 velvetsarcasm
показати весь коментар24.11.2025 11:43 Відповісти Посилання
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