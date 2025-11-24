Стартували перші виплати зимової підтримки. Подано понад 10 млн заявок, - Свириденко

Понад 10 мільйонів українців вже подали заявку на виплату 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка".

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Старт виплат

За її словами, стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.

Також читайте: Без мобільного зв’язку і квитків у кіно: Кабмін змінив правила "Національного кешбеку"

Куди спрямувати кошти?

Отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

"Подати заявку можна до 24 грудня", - уточнила Свириденко.

Також читайте: Лише 1 млрд грн, витрачений на "тисячу Зеленського", міг би забезпечити по додаткових 7,5 млн грн на потреби кожної бригади, - військова Микитенко