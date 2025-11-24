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Новини Зимова підтримка від уряду
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Стартували перші виплати зимової підтримки. Подано понад 10 млн заявок, - Свириденко

зимова тисяча

Понад 10 мільйонів українців вже подали заявку на виплату 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка".

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Старт виплат

За її словами, стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.

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Куди спрямувати кошти?

Отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

"Подати заявку можна до 24 грудня", - уточнила Свириденко.

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Автор: 

виплати (1304) Свириденко Юлія (925)
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Топ коментарі
+6
Кормилиц ты на-а-а-аш.
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24.11.2025 11:29 Відповісти
+5
Зелена помийна яма купує ваші дані,які використають на виборах всього за 1000 грн.
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24.11.2025 13:04 Відповісти
+3
Майже пів-України подало на допомогу в €25. Всього-навсього за тиждень. А ще місяць прийом заявок.
Офігітєльний результат правління організованого злочинного угрупування
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24.11.2025 11:43 Відповісти
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24.11.2025 11:27 Відповісти
Кормилиц ты на-а-а-аш.
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24.11.2025 11:29 Відповісти
на хрен вона треба якщо за неї нічого купити неможливо
показати весь коментар
24.11.2025 11:29 Відповісти
Майже пів-України подало на допомогу в €25. Всього-навсього за тиждень. А ще місяць прийом заявок.
Офігітєльний результат правління організованого злочинного угрупування
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24.11.2025 11:43 Відповісти
Зєлю і його свириденку геть. Вибори
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24.11.2025 11:54 Відповісти
А щоб ви повиздихали зі своєю «допомогою», за яку пізніше доведеться розплачуватися сторицею всім!
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24.11.2025 12:04 Відповісти
спасибо за убитых ракетами и дронами
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24.11.2025 12:29 Відповісти
Зелена помийна яма купує ваші дані,які використають на виборах всього за 1000 грн.
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24.11.2025 13:04 Відповісти
"Халява" наше усе!Які цінності,яка демократія і свобода."Гречка" рулить.
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24.11.2025 17:07 Відповісти
10 лімонів нероб за зєлю вже фактично голоснули
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25.11.2025 09:18 Відповісти
 
 