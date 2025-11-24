Без мобільного зв’язку і квитків у кіно: Кабмін змінив правила "Національного кешбеку"

Кабінет Міністрів змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек".

Зміни набули чинності з 22 листопада, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, кошти, накопичені на картці "Національного кешбеку", можна використати на такі категорії товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Таким чином, кошти "Нацкешбеку" більше не можна буде витратити на оплату мобільного зв'язку, а також на квитки на транспорт чи в кіно, або ж на придбання військових облігацій.

У Мінекономіки пояснили, що такі зміни викликані потребою синхронізувати роботу програми "Нацкешбеку" з іншою державною програмою "Зимова підтримка".

"Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку "Національного кешбеку". Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати", – додали у міністерстві.

Загалом у програмі "Національний кешбек" беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів також продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року.

Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою". Загалом нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припинять з 1 травня 2026 року.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" запрацювала з 2 вересня 2025 року. Вона передбачає, що покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна було витрачати на оплату комунальних послуг, транспорту та послуг мобільного зв’язку, медичних послуг, послуг спортклубів, кінотеатрів, театрів, ресторанів, книжкових магазинів, придбання страхових полісів, військових облігацій або ж допомогу ЗСУ. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому 2024 року анонсував президент Володимир Зеленський.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"