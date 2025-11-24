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Новини Зимова підтримка від уряду
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Без мобільного зв’язку і квитків у кіно: Кабмін змінив правила "Національного кешбеку"

кешбек

Кабінет Міністрів змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек".

Зміни набули чинності з 22 листопада, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, кошти, накопичені на картці "Національного кешбеку", можна використати на такі категорії товарів і послуг:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Таким чином, кошти "Нацкешбеку" більше не можна буде витратити на оплату мобільного зв'язку, а також на квитки на транспорт чи в кіно, або ж на придбання військових облігацій.

У Мінекономіки пояснили, що такі зміни викликані потребою синхронізувати роботу програми "Нацкешбеку" з іншою державною програмою "Зимова підтримка".

"Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку "Національного кешбеку". Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати", – додали у міністерстві.

Загалом у програмі "Національний кешбек" беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів також продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року. 

Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою". Загалом нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припинять з 1 травня 2026 року. 

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" запрацювала з 2 вересня 2025 року. Вона передбачає, що покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна було витрачати на оплату комунальних послуг, транспорту та послуг мобільного зв’язку, медичних послуг, послуг  спортклубів, кінотеатрів, театрів, ресторанів, книжкових магазинів, придбання страхових полісів, військових облігацій або ж  допомогу ЗСУ. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому 2024 року анонсував президент Володимир Зеленський. 

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"

Автор: 

Кабмін (7883) кіно (257) мобільний зв’язок (846) комунальні послуги (357) кешбек (111)
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Топ коментарі
+4
за інет логічно. чого захотіли! шоб зєлічка спонсорував джерело альтернативної інфи про нього найвеличнішого? он, тєлємарафет є, який не тільки все правильно покаже, а й розжує, як саме правильно показане розуміти. "старший брат" он з інетом вже розбирається, закриваючи до нього доступ. зрозуміло, скоро підуть тим же шляхом, це всього навсього перший, початковий крок!
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24.11.2025 10:11 Відповісти
+3
Так.
Воно ж увесь мордор по закручуванню гайок на українцях копіює
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24.11.2025 10:27 Відповісти
+1
Кіна не буде.

На часі фізичне виживання
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24.11.2025 10:04 Відповісти
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Кіна не буде.

На часі фізичне виживання
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24.11.2025 10:04 Відповісти
за інет логічно. чого захотіли! шоб зєлічка спонсорував джерело альтернативної інфи про нього найвеличнішого? он, тєлємарафет є, який не тільки все правильно покаже, а й розжує, як саме правильно показане розуміти. "старший брат" он з інетом вже розбирається, закриваючи до нього доступ. зрозуміло, скоро підуть тим же шляхом, це всього навсього перший, початковий крок!
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24.11.2025 10:11 Відповісти
Так.
Воно ж увесь мордор по закручуванню гайок на українцях копіює
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24.11.2025 10:27 Відповісти
Та вже давно пішло копіювання не мордору, а кндр. В мордорі, наприклад немає закритих кордонів, таке є тільки у нас і корейців.
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24.11.2025 11:05 Відповісти
Бо плєсєнь платити гроші не хоче
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24.11.2025 11:11 Відповісти
Ранкова кава в кав✔️ярні тепер теж на 🛑!
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24.11.2025 10:23 Відповісти
Зате на Г+Г крутять Сватів-абсолютно польську історію!! Це піпець..о бабло виводять через гівно..
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24.11.2025 12:42 Відповісти
"Запровадження цієї програми ще у лютому 2024 року анонсував президент Володимир Зеленський. "

Ага, який він добрий до пересічних наш Найвеличніший Діяч ********** ... за гроші європейських платників податків! Бо все, що збирається всередині країни йде на ЗСУ , а соціалку фінансово закривають союзники, за фінанси яких ЛІДОР з себе видає благодійника!
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24.11.2025 11:30 Відповісти
За облігації образливо, фактично, це єдине на що можна було витрачати нац кешбек. Сумно, але я думаю що організатори НацКешбеку самі не очікували наскільки це буде популярно і на скільки грошей вони "встряли". Ну, власне, цим пояснюються і затримки з виплатою (серпень виплатили аж в листопаді, наче). Ну вже як є
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24.11.2025 11:31 Відповісти
Цей кешбек можна було витрачати на інет/телефон/комуналку. А ту ж суму донатити тим, на кого є бажання зі своєї картки. А не на підсунутих.
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24.11.2025 12:44 Відповісти
Немає "дії"---немає і халяви Це ж державна програма і вона повинна доступна всім А так держава поділила громадян---не маєш смартфон(дії(--пішов--на-й Це прорівність --ПО КОНСТИТУЦІЇ.
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24.11.2025 17:03 Відповісти

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