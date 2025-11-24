РУС
Стартовали первые выплаты зимней поддержки. Подано более 10 млн заявок, - Свириденко

зимняя тысяча

Более 10 миллионов украинцев уже подали заявку на выплату 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка".

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Старт выплат

По ее словам, стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября. 1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 тысячи выплат на детей.

Куда направить средства?

Полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

"Подать заявку можно до 24 декабря", - уточнила Свириденко.

Автор: 

выплаты (721) Свириденко Юлия (299)
дайте дві 1000
24.11.2025 11:27 Ответить
Кормилиц ты на-а-а-аш.
24.11.2025 11:29 Ответить
на хрен вона треба якщо за неї нічого купити неможливо
24.11.2025 11:29 Ответить
Майже пів-України подало на допомогу в €25. Всього-навсього за тиждень. А ще місяць прийом заявок.
Офігітєльний результат правління організованого злочинного угрупування
24.11.2025 11:43 Ответить
Зєлю і його свириденку геть. Вибори
24.11.2025 11:54 Ответить
А щоб ви повиздихали зі своєю «допомогою», за яку пізніше доведеться розплачуватися сторицею всім!
24.11.2025 12:04 Ответить
спасибо за убитых ракетами и дронами
24.11.2025 12:29 Ответить
Зелена помийна яма купує ваші дані,які використають на виборах всього за 1000 грн.
24.11.2025 13:04 Ответить
 
 