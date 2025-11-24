Стартовали первые выплаты зимней поддержки. Подано более 10 млн заявок, - Свириденко

Более 10 миллионов украинцев уже подали заявку на выплату 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка".

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Старт выплат

По ее словам, стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября. 1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 тысячи выплат на детей.

Куда направить средства?

Полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

"Подать заявку можно до 24 декабря", - уточнила Свириденко.

