Стартовали первые выплаты зимней поддержки. Подано более 10 млн заявок, - Свириденко
Более 10 миллионов украинцев уже подали заявку на выплату 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка".
Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Старт выплат
По ее словам, стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября. 1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 тысячи выплат на детей.
Куда направить средства?
Полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
"Подать заявку можно до 24 декабря", - уточнила Свириденко.
